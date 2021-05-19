«Страшные угрозы» Георгию Зубко. Запись с совещания ФХУ и УХЛ БЕЗ МОНТАЖА
Cостав всех групп хоккейной Лиги чемпионов
Состоялась жеребьевка главного европейского турнира
19 мая 20:14
фото - CHL
19 мая в Цюрихе, Швейцария, состоялась жеребьевка участников хоккейной Лиги чемпионов. Победители и призеры первенств европейских стран узнали своих соперников на групповом этапе.
Напомним, что из каждой группы выйдут по 2 команды. Действующим чемпионом является шведская «Фрелунда».
Ранее мы детальнее писали о соперниках чемпиона Украины «Донбасса», который получил в ЛЧ wild card.
Комментарии 0