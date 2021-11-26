Директор «Мариуполя»: «Суперлига – выбор в пользу устойчивой площадки с равными правами между участниками»

Глеб Рыбальченко

Директор «Мариуполя» Глеб Рыбальченко рассказал, почему клуб принял решение участвовать в Суперлиге:



Команда развивается, радует болельщиков своими результатами. Идет развитие детско-юношеского спорта, создана аматорская женская команда. Мы намерены и дальше работать на развитие, но нас ставят в рамки, которые неприемлемы.

Выбор Суперлиги – это выбор в пользу устойчивой площадки с равными правами между участниками, где право голоса будет у всех и наравне с другими.

В Суперлиге взаимоотношения будут понятные и прозрачные. Это главное, чего мы добиваемся и хотим.