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«Днепр» подписал чемпиона мира в составе юниорской сборной Украины

Даниил Бабчук вернулся в Украину
Хоккей УХЛ
13:10
«Днепр» подписал чемпиона мира в составе юниорской сборной Украины
Фото: УХЛ

«Днепр» заключил контракт с защитником Даниилом Бабчуком.

20-летний хоккеист начинал карьеру в юниорской команде санкт-петербургского «Динамо», после чего в 2017-2019 годах выступал за МХК «Динамо». В чемпионатах Украины Бабчук провел 81 матч и набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности -28.

Предыдущие два сезона Бабчук выступал в юниорской канадской лиге GMHL – 44 матча, 32 (11+21) очка.

В сезоне-2017/18 защитник в составе сборной Украины выиграл золотые медали юниорского чемпионата мира в Дивизионе 1В, отметившись 2 (1+1) результативными баллами в 5 матчах при показателе полезности +2.

В составе «Днепра» Бабчук будет выступать под 36 номером.

Заявка «Днепра» на сезон.

Источник: uhl.ua Сергей Остапенко
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