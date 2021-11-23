ХК «Донбасс»: ФХУ не имеет законных оснований для засчитывания технических поражений
«Донбасс» на последних минутах матча вырвал победу над «Краматорском» и вышел в лидеры УХЛ
Победу дончанам принесли шайбы Шишлянникова и Спруктса
«Донбасс» – «Краматорск» / Фото -В рамках 19-го тура УХЛ «Донбасс» на домашней арене встретился с «Краматорском».
Хозяева льда активнее начали дебютный отрезок встречи. Однако, уже к середине первого периода «Краматорск» выровнял игру, но на табло по итогам 20-минутке так и остались нули.
Не удалось командам распечатать ворота и во втором периоде. На высоте были голкиперы Андрей Макаров и Виталий Трус. Под конец второго периода штрафной бросок не смог реализовать Илья Бабрусев, и на второй перерыв соперники вновь отправились при счете 0:0.
До завершения третьего периода, казалось, что матч перейдет в овертайм, однако «Донбасс» благодаря шайбе Олега Шишлянникова смог открыть счет в поединке. Спустя 10 секунд Гатис Спруктс удвоил преимущество в матче, который завершился – 2:0 в пользу дончан.
УХЛ. Регулярный чемпионат
«Донбасс» – «Краматорск» 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Шайбы:
1:0 Шишлянников (Коренчук, Кобелев), 58:22
2:0 Спруктс (Туркин, Медедев), 58:35
Вратари: Макаров (Дьяченко) – Трус (Кучер)
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