«Донбасс» на последних минутах матча вырвал победу над «Краматорском» и вышел в лидеры УХЛ

Победу дончанам принесли шайбы Шишлянникова и Спруктса



«Донбасс» – «Краматорск» / Фото -

В рамках 19-го тура УХЛ «Донбасс» на домашней арене встретился с «Краматорском».Хозяева льда активнее начали дебютный отрезок встречи. Однако, уже к середине первого периода «Краматорск» выровнял игру, но на табло по итогам 20-минутке так и остались нули.Не удалось командам распечатать ворота и во втором периоде. На высоте были голкиперы. Под конец второго периода штрафной бросок не смог реализовать, и на второй перерыв соперники вновь отправились при счете 0:0.До завершения третьего периода, казалось, что матч перейдет в овертайм, однако «Донбасс» благодаря шайбесмог открыть счет в поединке. Спустя 10 секундудвоил преимущество в матче, который завершился – 2:0 в пользу дончан.– «Краматорск» 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)1:0 Шишлянников (Коренчук, Кобелев), 58:222:0 Спруктс (Туркин, Медедев), 58:35: Макаров (Дьяченко) – Трус (Кучер)