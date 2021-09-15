«Донбасс» объявил заявку на сезон УХЛ

В распоряжении Павла Микульчика 30 хоккеистов

Фото: hcdonbass.com

Действующий чемпион Украины «Донбасс» подал заявку игроков на сезон 2021/22. В распоряжении Павла Микульчика 30 хоккеистов – 3 вратаря, 10 защитников и 17 нападающих.

Вратари:

1. Макаров Андрей (20.04.1993 г.)

30. Дьяченко Богдан (06.10.1998 г.)

39. Ворис Янис (20.01.2000 г.)

Защитники:

4. Ногачев Евгений (31.08.1991 г.)

5. Смерек Джейлен (15.01.1997 г.)

7. Игнатенко Дмитрий (27.02.1994 г.)

11. Желдаков Григорий (11.02.1992 г.)

29. Жульдиков Никита (16.08.1996 г.)

53. Андрейкив Виталий (03.01.1996 г.)

58. Пангелов-Юлдашев Филипп (15.02.1994 г.)

70. Григорьев Андрей (07.02.1998 г.)

76. Фирсов Александр (27.06.1999 г.)

98. Соколовский Владислав (06.11.1998 г.)

Нападающие:

8. Разумов Максим (02.06.1999 г.)

9. Лялька Виталий (08.07.1996 г.)

10. Стефанович Михаил (27.11.1989 г.)

13. Коренчук Илья (13.01.1995 г.)

14. Буценко Никита (20.01.1990 г.)

17. Морозов Феликс (07.03.2000 г.)

21. Трандафилов Вениамин (20.04.2004 г.)

23. Туркин Виктор (02.04.1989 г.)

36. Сигарёв Андрей (10.03.1993 г.)

37. Даниленко Дмитрий (10.04.2000 г.)

45. Захаров Виктор (08.01.1994 г.)

71. Садовиков Станислав (20.01.2003 г.)

78. Кривошапкин Глеб (10.05.2000 г.)

81. Бирюков Андрей (28.01.1992 г.)

88. Пересунько Александр (08.02.2000 г.)

92. Медведев Павел (08.01.1992 г.)

96. Олег Шишлянников (18.09.1996 г.)

Первый матч украинского сезона «Донбасс» сыграет против «Сокола». Встреча состоится 17 сентября и будет показана в прямом эфире на телеканале XSPORT.

Помимо этого, дончане продолжают выступление в Лиге чемпионов. Недавно стартовала продажа билетов на матч с «Клагенфуртом».