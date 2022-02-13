«Донбасс» одержал увереную победу над «Краматорском»

Дончане продлили свою победную серию до девяти матчей

Фото: hsl.com.ua

Сегодня, 13 февраля, «Донбасс» и «Краматорск» провели пятую очную встречу в текущем сезоне в рамках 23-го тура хоккейной Суперлиги Париматч.

В первом периоде команды показали 100% реализацию большинства и обменялись голами в неравных составах – сначала Илья Бабрусев мощным броском от синей линии открыл счет в матче, а затем Марк Калейниковас отличился после отличной передачи от Андрея Сигарева. Отметим, что 36-й номер дончан первым среди игроков ХСУ перешагнул отметку в 30 набранных очков.

На старте второго отрезка встречи команды снова обменялись шайбами – сначала Святослав Тимченко во второй раз в матче вывел «Краматорск» вперед, а затем голом ответил Александр Пересунько. Под завесу периода дончане смогли сломить ход игры и впервые выйти вперед – шайбу на свой счет записал Виктор Туркин.

Большую часть третьего отрезка встречи «Донбасс» и «Краматорск» отыграли без заброшенных шайб – краматорчане наседали на ворота Андрея Макарова, чтобы вернуть паритет на табло, а команда из Донецка пыталась увеличить свое преимущество.

Под конец основного времени «Краматорск» заменил голкипера на шестого полевого игрока, но вместо того, чтобы забить, пропустил – Андрей Сигарев и Андрей Бирюков сделали счет 5:2 на табло в пользу дончан, принеся донецкому клубу девятую победу подряд.

«Донбасс» – «Краматорск» 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Шайбы:

0:1 Бабрусев (Сергиевский, больш.), 06:24;

1:1 Калейниковас (Сигарев, Захаров, больш.), 14:59;

1:2 Тимченко (Середницкий, Целогородцев), 28:27;

2:2 Пересунько (Сигарев, Соколовский), 30:32;

3:2 Туркин (Спиценко, Медведев), 35:37;

4:2 Сигарев (Пересунько, пустые ворота), 58:38;

5:2 Бирюков (пустые ворота), 59:45;

«Донбасс»: Макаров (Петров); Пангелов-Юлдашев (А) - Соколовский, Кобелев - Жульдиков, Андрейкив - Спиценко; Медведев - Туркин (А) - Калейниковас, Захаров (К) - Бирюков - Морозов, Сигарев - Спруктс - Пересунько, Садовиков - Даниленко - Разумов.

«Краматорск»: Трус (Кучер); Ваулин - Бердникс, Бабрусев - Мальцев, Афанасьев (А) - Фирсов, Кобыльник - Кругляков; Столяренко (К) - Афанасьев - Градусов, Градович - Сергиевский - Семочкин, Жвачкин (А) - Калинычев - Гриценко, Тимченко - Середницкий - Целогородцев.