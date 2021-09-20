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«Донбасс» прекратил сотрудничество с двумя хоккеистами

Игроки успели сыграть за донецкий клуб в Лиге чемпионов и дебютировать в УПЛ

Хоккей УХЛ
14:12
«Донбасс» прекратил сотрудничество с двумя хоккеистами
Михаил Стефанович / Фото - hcdonbass
Действующий чемпион Украины «Донбасс» отзаявил двух белорусских игроков – форварда Михаила Стефановича и защитника Евгения Ногачева. Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Вместе с донецкой командой, хоккеисты сыграли в двух предсезонных турнирах – Мемориале Павла Забойника (Стефанович – 3 очка, 2+1; Ногачев – 1 очко, 1+0) и Открытом кубке Донбасса (Стефанович – 3 очка, 1+2; Ногачев – 1 очко, 0+1), сыграли в четырех матчах хоккейной Лиги чемпионов (Стефанович – 1 очко, 0+1), а также дебютировали в чемпионате УХЛ, сыграв в стартовом матче сезона против киевского «Сокола» (Стефанович – 1 очко, 0+1).

Накануне «Донбасс» обыграл «Сокол» в матче-открытии чемпионата Украинской хоккейной лиги.
Владимир Кириченко
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