«Донбасс» проведет контрольный поединок с «Мариуполем»

Матч состоится 28 ноября на льду Mariupol Ice Center

Фото: hcdonbass.com

В рамках подготовки к старту в Суперлиге, основная команда хоккейного клуба «Донбасс» в это воскресенье 28 ноября проведет контрольный поединок.

Соперником дончан станет ХК «Мариуполь». Поединок состоится на льду Mariupol Ice Center.

Прямая трансляция матча пройдет в эфире телеканала XSPORT. Начало в 19:00.

Напомним, что чемпионат украинской хоккейной Суперлиги стартует в первой декаде декабря. Предварительно 7 или 8 числа.

Сейчас активно ведутся работы по запуску новой лиги, готовятся регламенты и формируется календарь матчей. В зависимости от окончательного состава участников Суперлиги каждая команда сыграет до 30 поединков регулярного чемпионата, а также плей-офф.

Учредителями Суперлиги выступили: ХК «Мариуполь», ХК «Краматорск», ХК «Донбасс» (Донецк), ХК «Белый Барс» (Белая Церковь), МХК «Динамо» (Харьков), ХК «Молодая Гвардия» (Дружковка). Также об участии в чемпионате Суперлиги объявил СК «Сокол» (Киев).