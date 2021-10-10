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«Донбасс» расстался с американским легионером

Контракт со Смереком расторгнут по обоюдному согласию
Хоккей УХЛ
10 октября 13:19
«Донбасс» расстался с американским легионером
Фото: hcdonbass.com

«Донбасс» завершил сотрудничество с защитником Джейленом Смереком. Контракт с американцем расторгнут по обоюдному согласию.

Смерек провел в составе чемпиона Украины по 5 игр в УХЛ (1+3 очка) и Лиге чемпионов (0+2 очка).

Напомним, что вчера лидеры УХЛ выдали невероятный матч с 13-ю заброшенными шайбами.

Источник: hcdonbass.com Олег Шумейко-младший
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