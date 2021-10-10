«Донбасс» едва не сотворил невообразимое, но все же уступил «Соколу»
«Донбасс» расстался с американским легионером
Контракт со Смереком расторгнут по обоюдному согласию
Фото: hcdonbass.com
«Донбасс» завершил сотрудничество с защитником Джейленом Смереком. Контракт с американцем расторгнут по обоюдному согласию.
Смерек провел в составе чемпиона Украины по 5 игр в УХЛ (1+3 очка) и Лиге чемпионов (0+2 очка).
Напомним, что вчера лидеры УХЛ выдали невероятный матч с 13-ю заброшенными шайбами.
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