«Донбасс» в концовке третьего периода вырвал победу у «Мариуполя»

Команды провели первый очный матч в сезоне

Фото: пресс-служба Донбасса

«Донбасс» обыграл «Мариуполь» в матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Команды обменялись шайбами в первом периоде, после чего периодически угрожали воротам друг друга, но без голов.

Исход встречи решился на 15-й минуте третьего периода, когда «Донбасс» отличился в большинстве, а затем сразу же увеличил преимущество до двух голов – еще одну шайбу дончане забросили в пустые ворота.

Это была первая очная встреча команд в текущем сезоне. Уже через день, 29 октября, «Донбасс» и «Мариуполь» проведут еще один матч.

УХЛ. Регулярный чемпионат:

«Донбасс» – «Мариуполь» 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

1:0 – Пересунько (Соколовский) – 05:53,

1:1 – Чердак (Янишевский, Ружников) – 09:03,

2:1 – Захаров (Бирюков, Шишлянников – бол.) – 54:13,

3:1 – Пересунько (Морозов) – 54:41,

4:1 – Морозов (Захаров – мен.) – 57:45

«Донбасс»: Макаров (Дьяченко), Пангелов-Юлдашев-Соколовский, Сигарев-Бирюков-Шишлянников, Жульликов-Фирсов, Лялька-Буценко-Медведев, Андрейкив-Григорьев, Морозов-Захаров-Пересунько, Игнатенко, Разумов-Даниленко-Садовиков-Кривошапкин

«Мариуполь»: Трифонов (Дуве – 04:27), Кудряшов-Алексеев, Бабинец-Твердохлебов-Благой, Артамонов-Олендаренко, Мазур-Щербатов-Милехин, Лысенко-Декало, Калейниковас-Костиков-Лызин, Матусевич, Янишевский-Чердак-Ружников