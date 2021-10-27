«Донбасс» в концовке третьего периода вырвал победу у «Мариуполя»
«Донбасс» обыграл «Мариуполь» в матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.
Команды обменялись шайбами в первом периоде, после чего периодически угрожали воротам друг друга, но без голов.
Исход встречи решился на 15-й минуте третьего периода, когда «Донбасс» отличился в большинстве, а затем сразу же увеличил преимущество до двух голов – еще одну шайбу дончане забросили в пустые ворота.
Это была первая очная встреча команд в текущем сезоне. Уже через день, 29 октября, «Донбасс» и «Мариуполь» проведут еще один матч.
УХЛ. Регулярный чемпионат:
«Донбасс» – «Мариуполь» 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
1:0 – Пересунько (Соколовский) – 05:53,
1:1 – Чердак (Янишевский, Ружников) – 09:03,
2:1 – Захаров (Бирюков, Шишлянников – бол.) – 54:13,
3:1 – Пересунько (Морозов) – 54:41,
4:1 – Морозов (Захаров – мен.) – 57:45
«Донбасс»: Макаров (Дьяченко), Пангелов-Юлдашев-Соколовский, Сигарев-Бирюков-Шишлянников, Жульликов-Фирсов, Лялька-Буценко-Медведев, Андрейкив-Григорьев, Морозов-Захаров-Пересунько, Игнатенко, Разумов-Даниленко-Садовиков-Кривошапкин
«Мариуполь»: Трифонов (Дуве – 04:27), Кудряшов-Алексеев, Бабинец-Твердохлебов-Благой, Артамонов-Олендаренко, Мазур-Щербатов-Милехин, Лысенко-Декало, Калейниковас-Костиков-Лызин, Матусевич, Янишевский-Чердак-Ружников
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