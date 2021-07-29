«Донбасс» в обновленном составе начал подготовку к новому сезону

В распоряжении Микульчика 28 спортсменов, но трансферная компания еще не окончена

Фото: hcdonbass.com

Действующий чемпион Украины «Донбасс» начал активную подготовку к старту сезона-2021/22.



Клуб продлил сотрудничество с некоторыми игроками, заключил ряд соглашений с новыми исполнителями, а также пригласил на просмотр спортсменов. В настоящий момент в распоряжении главного тренера Павла Микульчика 28 хоккеистов. Это не окончательный состав на следующий сезон, так как комплектация еще продолжается.

Вратари

1. Андрей Макаров

30. Богдан Дьяченко

39. Янис Ворис

Защитники

4. Евгений Ногачев

5. Джейлен Смерек

7. Дмитрий Игнатенко

52. Александр Фирсов

53. Виталий Андрейкив

58. Филипп Пангелов-Юлдашев

70. Андрей Григорьев

75. Владислав Герцик

98. Владислав Соколовский

Нападающие

8. Максим Разумов

9. Виталий Лялька

10. Михаил Стефанович

13. Илья Коренчук

14. Никита Буценко

17. Феликс Морозов

21. Вениамин Трандафилов

23. Виктор Туркин

36. Андрей Сигарев

37. Дмитрий Даниленко

45. Виктор Захаров

54. Глеб Кривошапкин

71. Станислав Садовиков

81. Андрей Бирюков

88. Александр Пересунько

96. Олег Шишлянников

Напомним, что «Донбасс» в следующем сезоне будет играть на ледовой арене «Краматорска».