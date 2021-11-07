Дубль Медведева помог «Донбассу» добыть уверенную победу в домашнем матче с «Белым Барсом»

Дончане выиграли восьмой раз подряд

Донбасс - Белый Барс / фото - пресс-служба донецкого клуба

УХЛ. Регулярный чемпионат:

«Донбасс» – «Белый Барс» 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)

1:0 – Медведев (Лялька, Туркин) – 00:25,

2:0 – Пангелов-Юлдашев (Спруктс) – 04:42,

3:0 – Медведев (Туркин, Андрейкив) – 41:46,

4:0 – Спруктс (Пересунько, Галыгин) – 41:57,

5:0 – Шишлянников (Сигарев) – 47:43,

5:1 – Стецюра (Брага, Попережай) – 58:47

«Донбасс»: Ворис (Дьяченко – 29:46), Пангелов-Юлдашев-Соколовский, Сигарев-Бирюков-Шишлянников, Жульдиков-Фирсов, Лялька-Туркин-Медведев, Андрейкив-Галыгин, Спруктс-Захаров-Пересунько, Игнатенко, Коренчук-Садовиков-Трандафилов

«Белый Барс»: Майко (Полгородник), Трошкин-Грицюк, Куцевич-Качан-Бородай, Гребеник-Козловский, Брага-Стецюра-Попережай, Киселев-Ищенко, Дахновский-Собченко-Баглай, Шевчук-Собко, Удовиченко-Бойко-Лесников

Перед десятидневной паузой в чемпионате УХЛ, которая связана с тренировочным сбором и выступлением на турнире в Будапеште национальной сборной Украины, донецкий «Донбасс» дома обыграл белоцерковский «Белый Барс».

Дончане легко разобрались с аутсайдером «регулярки», не забив только во втором периоде. Дубль в этом матче оформил Павел Медведев, еще по шайбе забросили Филипп Пангелов-Юлдашев и Олег Шишлянников. Новичок «Донбасса» Гатис Спруктс также отметился своим дебютным голом за дончан.

«Донбасс» продлил свою победную серию до восьми успешных игр подряд. В случае осечки киевского «Сокола» в матче с «Мариуполем», «Донбасс» уйдет на перерыв в чемпионате в качестве единоличного лидера.

Следующую игру «Донбасс» проведет 17 ноября в гостях у херсонского «Днепра».

Напомним, в прошлом матче «Донбасс» победил «Сокол».