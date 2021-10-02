Дубли Сигарева и Бирюкова помогли «Донбассу» комфортно обыграть «Краматорск»

Матч получился результативным

Фото: пресс-служба Донбасса

«Донбасс» обыграл «Краматорск» в матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Усилиями Бирюкова и Сигарева уже к середине первого периода дончане вели с разницей в две шайбы, однако к концу двадцатиминутки «Краматорск» один гол отыграл. Во втором периоде Столяренко помог номинальным гостям сравнять счет, но уже через несколько минут «Донбасс снова вышел вперед – Сигарев оформил дубль.

В заключительном периоде подопечные Павла Микульчика забросили еще две шайбы: Пересунько отметился в меньшинстве, а Бирюков установил окончательный счет на табло, попутно оформив свой второй гол. Как итог – комфортная победа «Донбасса».

Отметим, что в матче с «Краматорском» в состав «Донбасса» вернулся американский защитник Джейлен Смерек.

УХЛ. Регулярный чемпионат:

«Донбасс» – «Краматорск» 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

1:0 – Бирюков (Пангелов-Юлдашев) – 03:29,

2:0 – Сигарев (Бирюков, Шишлянников – бол. 4Х3) – 08:57,

2:1 – Гриценко (Семенов – 4Х4) – 09:29,

2:2 – Столяренко (Градович) – 25:08,

3:2 – Сигарев (Бирюков, Шишлянников) – 29:43

4:2 – Пересунько (Морозов, меньш.), 49:20;

5:2 – Бирюков (Сигарев), 56:22.

«Донбасс»: Ворис (Дьяченко), Смерек-Жульдиков, Сигарев-Бирюков-Шишлянников, Пангелов-Юлдашшев-Соколовский, Лялька-Туркин-Медведев, Андрейкив-Григорьев, Разумов-Буценко-Коренчук, Фирсов, Морозов-Захаров-Пересунько.

«Краматорск»: Трус (Кучер), Таран-Бабрусев, Сергиевский-Столяренко-Градович, Мальцев-Ваулин, Гриценко-Кобыльник-Ковалев, Афанасьев-Сирченко, Середницкий-Геворкян-Калинычев, Говорушко-Семенов-Суховольский.

Турнирная таблица:

Следующим матчем для «Донбасса» станет домашняя встреча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Клагенфурта», которая состоится 6 октября.

