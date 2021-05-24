Экс-президент Эстонии хочет «причинить боль» Лукашенко и призывает снять сборную Беларуси с ЧМ-2021. Что вообще происходит?

Очередной пример того, что политика и спорт неразлучны

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Сборная Беларуси одержала одну победу в двух матчах на старте ЧМ-2021 / Фото - IIHF

23 мая сборная Беларуси впервые в истории обыграла Швецию на чемпионате мира, а уже 24 мая ее требуют исключить из числа участников турнира. Многие подумают, что это разве что плод гневных реакций шведских болельщиков, но нет. И самое главное, что это правда, а требование – явно не от простого фаната хоккея.

Причина – вовсе не хоккейная. В то время, как в воскресенье белорусы бодались со шведами, в небе над Минском случилось главное событие выходных во всей Европе. Самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, вынужденно изменил маршрут и приземлился в Минске — поступило сообщение о минировании борта.

Позже выяснилось, что оно было ложным, однако во время проверки был задержан один из пассажиров борта, которым оказался Роман Протасевич – основатель оппозиционного белорусского канала NEXTA, который находился в розыске по статье за экстремизм. Спустя некоторое время стало известно, что для посадки пассажирского самолета использовали даже истребитель.

Роман Протасевич / Фото - BBC

И посадка самолета, и задержание оппозиционного журналиста (местонахождение которого на данный момент остается неизвестным) сразу же спровоцировало острый конфликт ЕС и Беларуси. Ситуация очень напряженная – практически наверняка Европа наложит на Александра Лукашенко новые санкции и ограничения, но пока что все только раскручивается.

Как это уже бывало неоднократно, политическое напряжения сказалось и на спорте. Триумф сборной Беларуси в матче со Швецией омрачила та самая новость о требовании снять команду с турнира. С таким призывом выступил бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.

«Международная федерация хоккея на льду может и должна отстранить Беларусь от участия в проходящем в Риге чемпионате мира. Это, как ничто иное, причинило бы боль диктатору Александру Лукашенко, который любит хоккей, и показало бы, что у организованного государством терроризма есть последствия», – написал он на своей странице в Twitter.

The @IIHFHockey or International Ice Hockey Federation can and should immediately kick out Belarus from the ongoing World Championship in Riga.



This will hurt the hockey-loving dictator Lukashenka more than anything, showing the immediate effect of state organized terrorism — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) May 23, 2021

Будет ли относиться серьезно к этому заявлению IIHF и лично Рене Фазель? Вряд ли, пока этот голос звучит достаточно слабо. Да и снимать сборную по ходу чемпионата мира – очень дикая идея. Однако вектор уже понятен. Именно с таких одиноких голосов начиналось все то, что в итоге привело к переносу ЧМ-2021 из Минска. И тогда Фазель тоже говорил о том, что такое решение было принято, не в последнюю очередь, из-за колоссального давления на IIHF.

Кстати, 24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Беларуси в центре латвийской столицы на бело-красно-белый флаг.

«Поднимаем флаг свободной Беларуси среди флагов чемпионата мира по хоккею. Этот флаг мне доверили политические беженцы из Беларуси. Флаг, который символизирует режим, осуществляющий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли!» – написал Стакис на белорусском языке в Twitter.

Сярод сцягоў чэмпіянату па хакеі мы Падымаем сцяг свабоднай Беларусі! Гэты сцяг мне даверылі палітычныя ўцекачы з Беларусі. Сцяг, які сімвалізуе рэжым, які ажыццяўляе дзяржаўны тэрарызм, недарэчны ў гарадскім асяроддзі Рыгі-таму мы яго знялі! #FreeBelarus #ЖывеБеларусь pic.twitter.com/v7X7oovekz — Mārtiņš Staķis (@MStakis) May 24, 2021

Кажется, это только начало. Правда слишком опасаться не стоит – ЧМ-2021 сборная Беларуси точно доиграет. Такие глобальные дела никогда не делаются быстро, и на примере переноса чемпионата из Минска в этом все убедились.