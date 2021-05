Экс-президент Эстонии хочет «причинить боль» Лукашенко и призывает снять сборную Беларуси с ЧМ-2021. Что вообще происходит?

Сборная Беларуси одержала одну победу в двух матчах на старте ЧМ-2021 / Фото - IIHF

23 мая сборная Беларуси впервые в истории обыграла Швецию на чемпионате мира, а уже 24 мая ее требуют исключить из числа участников турнира. Многие подумают, что это разве что плод гневных реакций шведских болельщиков, но нет. И самое главное, что это правда, а требование – явно не от простого фаната хоккея.

Причина – вовсе не хоккейная. В то время, как в воскресенье белорусы бодались со шведами, в небе над Минском случилось главное событие выходных во всей Европе. Самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, вынужденно изменил маршрут и приземлился в Минске — поступило сообщение о минировании борта.

Позже выяснилось, что оно было ложным, однако во время проверки был задержан один из пассажиров борта, которым оказался Роман Протасевич – основатель оппозиционного белорусского канала NEXTA, который находился в розыске по статье за экстремизм. Спустя некоторое время стало известно, что для посадки пассажирского самолета использовали даже истребитель.

И посадка самолета, и задержание оппозиционного журналиста (местонахождение которого на данный момент остается неизвестным) сразу же спровоцировало острый конфликт ЕС и Беларуси. Ситуация очень напряженная – практически наверняка Европа наложит на Александра Лукашенко новые санкции и ограничения, но пока что все только раскручивается.

Как это уже бывало неоднократно, политическое напряжения сказалось и на спорте. Триумф сборной Беларуси в матче со Швецией омрачила та самая новость о требовании снять команду с турнира. С таким призывом выступил бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.

The @IIHFHockey or International Ice Hockey Federation can and should immediately kick out Belarus from the ongoing World Championship in Riga.



This will hurt the hockey-loving dictator Lukashenka more than anything, showing the immediate effect of state organized terrorism