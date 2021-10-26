Евгений Колычев: «Если представители Федерации хоккея Украины игнорируют собрания учредителей УХЛ, как можно рассмотреть поднятые ими вопросы?»

Евгений Колычев/Фото: УХЛ

26 октября на странице Федерации хоккея Украины в Facebook было опубликовано заявление, касающееся собрания учредителей УХЛ, которое состоялось 25 октября.

Генеральный менеджер Украинской хоккейной лиги Евгений Колычев прокомментировал сообщение ФХУ:

Представители ФХУ, если бы приняли участие хотя бы в одном из них, могли бы внести свои вопросы в повестку дня в порядке, установленном законодательством.

В своём сообщении Федерация хоккея Украины пишет «Лига», имея ввиду УХЛ, в кавычках – что это вообще такое? Это больше похоже на детскую обиду, а не на действия национальной федерации.

Что касается финансовой отчётности – от ФХУ был один запрос с требованием предоставить данные, он был направлен нам 12 октября. В 10-дневный срок, как требует Закон, мы подготовили весь пакет документов (около 100 страниц), и были готовы предоставить их на собрании учредителей 22 октября.

Как мы помним, представители ФХУ проигнорировали это собрание, поэтому все документы я передал лично в руки исполнительному директору Федерации Александре Слатвицкой в тот же день. Об этом ещё 22 октября вышел сюжет на телевидении, и странно читать, что сегодня Федерация говорит об отсутствии этих документов у них.

По мнению клубов, Федерация фактически навязала своё вхождение в состав учредителей УХЛ, и решение об этом было принято под угрозой срыва участия украинских клубов в Континентальном кубке и Лиге чемпионов.

По моей информации, клубы-учредители УХЛ не собираются уменьшать свою долю. Если Федерация хочет включить другие клубы-участники чемпионата в состав учредителей Лиги, она могла бы передать им свою долю и вынести этот вопрос на общее собрание.