ЦСКА минимально уступил московскому «Динамо», «Йокерит» разгромил «Куньлунь»
Фанаты «Йокерита» потребовали выхода клуба из КХЛ
Болельщики считают, что их команда несет репутационные потери
Фото: Helsingin Jokerit
Фан-клуб финского «Йокерита» потребовал, чтобы клуб немедленно вышел из состава участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ):
«Мы требуем немедленного выхода «Йокерита» из КХЛ.
Мы обращаемся к вам как к лицам, принимающим решения: защитите клуб, убрав эмблему клуба из состава участников КХЛ.
Продолжение игр нанесет неисчислимый ущерб репутации всего клуба, которая, возможно, никогда больше не будет восстановлена».
Напомним, КХЛ может досрочно закончить регулярный чемпионат.