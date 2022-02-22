Фанаты «Йокерита» потребовали выхода клуба из КХЛ

Фото: Helsingin Jokerit

Фан-клуб финского «Йокерита» потребовал, чтобы клуб немедленно вышел из состава участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ):

Мы обращаемся к вам как к лицам, принимающим решения: защитите клуб, убрав эмблему клуба из состава участников КХЛ.

Продолжение игр нанесет неисчислимый ущерб репутации всего клуба, которая, возможно, никогда больше не будет восстановлена».