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Фазель – о замене флага Беларуси: «Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо»

Во время чемпионата мира по хоккею случился политический скандал
Хоккей Чемпионат мира
12:56
Фазель – о замене флага Беларуси: «Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо»
Рене Фазель / Фото: Global Look Press

Президент IIHF Рене Фазель прокомментировал инцидент с заменой флага Беларуси на бело-красно-белый в Риге, где проходит ЧМ-2021.

Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас.

На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги.

Напомним, что власти Беларуси изгоняют сотрудников посольства Латвии из страны.

Источник: tass.ru Олег Шумейко-младший
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Рене Фазель IIHF

Комментарии 1

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25 мая 2021г. 13:06
супер, Латвія!
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