Сборная Чехии одолела команду Беларуси
Фазель – о замене флага Беларуси: «Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо»
Во время чемпионата мира по хоккею случился политический скандал
12:56
Рене Фазель / Фото: Global Look Press
Президент IIHF Рене Фазель прокомментировал инцидент с заменой флага Беларуси на бело-красно-белый в Риге, где проходит ЧМ-2021.
Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас.
На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги.
Напомним, что власти Беларуси изгоняют сотрудников посольства Латвии из страны.