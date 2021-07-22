Фазель: «Ждем, что игроки НХЛ сыграют на Играх в Пекине. Ситуация с COVID-19 усложняет дело»
Фазель рассказал, когда будет принято решение об участии игроков НХЛ на Олимпиаде-2022 в Пекине
Президент IIHF обеспокоен ситуацией с COVID-19
22 июля 13:57
Рене Фазель / Фото: Global Look Press
Президент IIHF Рене Фазель рассказал, когда станет известно о том, смогут ли хоккеисты НХЛ поучаствовать в Олимпийских Играх в Пекине.
Решение об участии игроков НХЛ будет принято после Олимпиады-2020 в Токио, когда будет произведен мониторинг и анализ того, как Япония смогла провести Игры в условиях пандемии коронавируса.
Все же есть обеспокоенность из-за COVID-19. Но то, что в предварительном плане есть окно, настраивает на оптимизм.
Напомним, что НХЛ запланировала перерыв на время проведения Олимиады-2022.