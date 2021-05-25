Фазель: «В Риге выборы через две недели. Не нравится, что чемпионат мира используют в качестве сцены для политика»
Президент IIHF Рене Фазель прокомментировал ответ мэра Риги на письмо федерации по поводу замены флага Беларуси на бело-красно-белый на главной площади города.
Красно-белые флаги расположены за пределами территории, на которой проходят мероприятия IIHF. Скажем так, на территории IIHF в Риге нет красно-белых флагов. Мы совершенно точно сохраним истинные цвета флага Беларуси – красный и зеленый. Вчера флаг поменял мэр Риги, мы этого не можем принять.
Флаг был замещен в общественном месте, на это мы повлиять не можем. Но если в Риге будут заменены цвета настоящего белорусского флага, то мы приспустим все свои флаги и снимем их. IIHF не может быть частью того, что происходит в Риге. Мы не можем принять и согласиться с действиями Риги. Нельзя просто взять и поменять флаг страны. Для меня это неприемлемо.
Мэр Риги и его заявление? Он делает это все в своих личных политических целях. У них выборы через две недели. Мне совершенно не нравится то, что чемпионат мира по хоккею используется в качестве сцены для политика.
Напомним, что сборная Латвии на домашнем чемпионате мира-2021 обыграла Италию (3:0) и вышла на второе место группы B.