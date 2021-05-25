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Фазель зарубился с мэром Риги из-за флагов Беларуси. ЧМ-2021 превратился в политическое ток-шоу

А команда ведь играет неплохо
Хоккей Чемпионат мира
14:57
Фазель зарубился с мэром Риги из-за флагов Беларуси. ЧМ-2021 превратился в политическое ток-шоу
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Бело-красно-белый флаг Беларуси в центре Риги спровоцировал скандал / Фото - Uusimaa

За последние несколько дней слово «Беларусь» не сходит с заголовков и выпусков телевизионных новостей. И дело не в сенсационных выступлениях команды Михаила Захарова на чемпионате мира-2021 в Риге. К сожалению, опять вмешалась политика, которая прицепом потащила за собой и спорт.

Удивительное совпадение, но началось все в день исторической победы белорусов над шведами. В те же часы самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, вынужденно изменил маршрут и приземлился в Минске – поступило сообщение о минировании борта. 

Как стало известно через несколько часов, никакого минирования не было, а самолет был посажен, в первую очередь, для задержания Романа Протасевича – основателя оппозиционного белорусского канала NEXTA, – который находился на борту. Вопиющая ситуация, которая сразу же вызвала бурную негативную реакцию всего демократического мира.

Однако затем по касательной задело и спорт. И если требование бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса об исключении сборной Беларуси из числа участников ЧМ-2021 немного побудоражило СМИ и исчезло с радаров, то баттл мэра Риги Мартиньша Стакиса и президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля только набирает обороты.

Сначала Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем в знак солидарности с белорусской оппозицией заменили государственный флаг Беларуси в центре латвийской столицы на бело-красно-белый флаг.

«Поднимаем флаг свободной Беларуси среди флагов чемпионата мира по хоккею. Этот флаг мне доверили политические беженцы из Беларуси.

Флаг, который символизирует режим, осуществляющий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли!» – написал Стакис на белорусском языке в Twitter.

Даже не все противники Александра Лукашенко не поняли этот жест. Беларусь – полноправный участник чемпионата мира, которому никто не запрещал использовать свою символику, к чему эта партизанщина?

У Беларуси были все козыри в рукаве, чтобы ответить. Сначала из Риги были отозваны все представители посольства, а затем глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков пожаловался на сложившуюся ситуацию в IIHF на имя президента организации Фазеля.

«Федерация хоккея Беларуси считает жест рижской администрации актом глубокого неуважения и беспрецедентного давления по отношению к спортсменам, представляющим нашу страну на ЧМ-2021. Как мы неоднократно подчеркивали ранее, наша команда поехала на турнир, чтобы доказать состоятельность нашей страны на спортивной площадке, а не с политической трибуны, на которую ее всячески пытались затащить еще в период подготовки к совместному с Латвией проведению чемпионата».

Фазель вновь оказался между двух огней, но отмолчаться или закрыть глаза на все происходящее не мог, раз уж к нему направили официально обращение. Глава IIHF засудил позицию мэра Риги и поставил ультиматум: либо возвращайте красно-зеленые флаги, либо мы уберем флаги IIHF.

«Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас.

На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги», – сказал Фазель.

Рене Фазель / Фото - News in 24

Неплохой ход, но теперь заднюю уже не мог дать Стакис. Но ему похоже все равно, что в ближайшие годы IIHF в сторону Латвии не будет даже смотреть, выбирая места для проведений международных соревнований. Фазеля скоро поменяют (возможно даже, что на белоруса Сергея Гончарова), но отношение к Латвии после таких выходок вряд ли поменяется.

Мартиньш Стакис / Фото - Lsm.lv

Так вот Стакис заявил, что готов убрать флаги IIHF. И это в то время, когда большая часть чемпионата мира под эгидой этой самой IIHF еще впереди!

«Президент IIHF требует, чтобы в Риге были восстановлены прежние флаги Беларуси вместо белорусских флагов свободы. В противном случае он настаивает на снятии флагов IIHF.

Каждый должен выбрать сторону – жаждущий свободы народ или кровавый диктатор [Александр Лукашенко]. По просьбе господина Фазеля мы снимем флаги IIHF».

Фазель опять не смог промолчать и уже буквально через час дал ответ. Но получился он не очень убедительным. Как минимум, Фазель не повысил ставки и уже заявил, что ему все равно, что делает мэр Риги за пределами мест, где проводятся мероприятия IIHF. Тем более, что по мнению швейцарца, это обычный пиар перед выборами.

«Красно-белые флаги расположены за пределами территории, на которой проходят мероприятия IIHF. Скажем так, на территории IIHF в Риге нет красно-белых флагов. Мы совершенно точно сохраним истинные цвета флага Белоруссии – красный и зеленый. Вчера флаг поменял мэр Риги, мы этого не можем принять.

Флаг был замещен в общественном месте, на это мы повлиять не можем. Но если в Риге будут заменены цвета настоящего белорусского флага, то мы приспустим все свои флаги и снимем их. IIHF не может быть частью того, что происходит в Риге. Мы не можем принять и согласиться с действиями Риги. Нельзя просто взять и поменять флаг страны. Для меня это неприемлемо.

Мэр Риги и его заявление? Он делает это все в своих личных политических целях. У них выборы через две недели. Мне совершенно не нравится то, что чемпионат мира по хоккею используется в качестве сцены для политика».

Нет сомнений, что Стакис опять не промолчит, но почему-то от такого словесного баттла и странных поступков немного грустно. Они затмевают и без того не самый яркий чемпионат, который дышит только за счет большого количества сенсаций. Фазель уже проиграл эту битву еще задолго до заявлений Стакиса, когда втянулся в прения с переносом ЧМ-2021 из Минска. Но у него не было выбора, точнее, он выбрал спонсоров, без которого чемпионата вовсе не было бы. Почему то кажется, что сейчас Фазель больше, чем Стакиса, проклинает коронавирус – если бы не он, то швейцарец уже год как не занимал бы свою очень нервную должность.

Александр Черненко
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Рене Фазель сборная Беларуси (хоккей) IIHF

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