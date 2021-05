Фазель зарубился с мэром Риги из-за флагов Беларуси. ЧМ-2021 превратился в политическое ток-шоу

Бело-красно-белый флаг Беларуси в центре Риги спровоцировал скандал / Фото - Uusimaa

За последние несколько дней слово «Беларусь» не сходит с заголовков и выпусков телевизионных новостей. И дело не в сенсационных выступлениях команды Михаила Захарова на чемпионате мира-2021 в Риге. К сожалению, опять вмешалась политика, которая прицепом потащила за собой и спорт.

Удивительное совпадение, но началось все в день исторической победы белорусов над шведами. В те же часы самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, вынужденно изменил маршрут и приземлился в Минске – поступило сообщение о минировании борта.

Как стало известно через несколько часов, никакого минирования не было, а самолет был посажен, в первую очередь, для задержания Романа Протасевича – основателя оппозиционного белорусского канала NEXTA, – который находился на борту. Вопиющая ситуация, которая сразу же вызвала бурную негативную реакцию всего демократического мира.

Однако затем по касательной задело и спорт. И если требование бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса об исключении сборной Беларуси из числа участников ЧМ-2021 немного побудоражило СМИ и исчезло с радаров, то баттл мэра Риги Мартиньша Стакиса и президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля только набирает обороты.

Сначала Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем в знак солидарности с белорусской оппозицией заменили государственный флаг Беларуси в центре латвийской столицы на бело-красно-белый флаг.

Даже не все противники Александра Лукашенко не поняли этот жест. Беларусь – полноправный участник чемпионата мира, которому никто не запрещал использовать свою символику, к чему эта партизанщина?

У Беларуси были все козыри в рукаве, чтобы ответить. Сначала из Риги были отозваны все представители посольства, а затем глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков пожаловался на сложившуюся ситуацию в IIHF на имя президента организации Фазеля.

Фазель вновь оказался между двух огней, но отмолчаться или закрыть глаза на все происходящее не мог, раз уж к нему направили официально обращение. Глава IIHF засудил позицию мэра Риги и поставил ультиматум: либо возвращайте красно-зеленые флаги, либо мы уберем флаги IIHF.

Неплохой ход, но теперь заднюю уже не мог дать Стакис. Но ему похоже все равно, что в ближайшие годы IIHF в сторону Латвии не будет даже смотреть, выбирая места для проведений международных соревнований. Фазеля скоро поменяют (возможно даже, что на белоруса Сергея Гончарова), но отношение к Латвии после таких выходок вряд ли поменяется.

Так вот Стакис заявил, что готов убрать флаги IIHF. И это в то время, когда большая часть чемпионата мира под эгидой этой самой IIHF еще впереди!

The President of the IIHF has requested to replace (the white-red-and-white) Belorussian freedom flags with the ones of the regime - or to remove flags of IIHF. We have to pick sides - a people striving for freedom or a dictator. We will proceed with removing IIHF flags. pic.twitter.com/djTdscy588