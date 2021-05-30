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Финляндия дожала Латвию на последних секундах овертайма

В группе В все решится в последний день группового турнира
Хоккей Чемпионат мира
30 мая 22:45
Финляндия дожала Латвию на последних секундах овертайма

Чемпионат мира. Группа В:

Финляндия – Латвия 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

1:0 – Маеналанен (Анттила, Тиивола) – 03:06,

1:1 – Дзеркалс – 18:39,

2:1 – Пакаринен (Покка, Иннала) – 35:39,

2:2 – Дзеркалс (Дарзиньш, Сотниекс) – 53:45,

3:2 – Лунделл (Маатта) – 64:56,

Вратари: Сятери – Калниньш.

Сборная Финляндии, уже гарантировавшая себе выход в плей-офф ЧМ-2021, на последних секундах овертайма дожала хозяев турнира из команды Латвии.

Таким образом, в группе В продолжается драматичная борьба за места в четвертьфинале. Победа финнов оставила неплохие шансы Канаде на выход из этой группы. 1-го июня канадцы встретятся с финнами, североамериканской сборной нужна только победа.

Александр Сукманский
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Теги

сборная Финляндии (хоккей) сборная Латвии (хоккей)

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