Финляндия и США гарантировали себе участие в плей-офф чемпионата мира-2021

Эти сборные досрочно обеспечили себе выход из группы B в восьмерку лучших

Фото: iihf.com

Определись первые участники плей-офф чемпионата мира-2021, который проходит в Риге, Латвия.



Финляндия в овертайме дожала Латвию (ОТ 3:2) и обеспечила себе место в четвертьфинале. С 15-ю очками после 6 встреч скандинавы располагаются на первой строчке группы B.

Следом за ними идет сборная США с 12-ю пунктами в 5 матчах. В последнем матче американцы минимально обыграли Норвегию.

Сегодня, 31 мая, США сыграет с Германией. Онлайн трансляцию матча США – Германия смотрите на портале XSPORT.ua. Начало – в 16:15 по киевскому времени.