Финляндия обыграла Швецию в матче-открытии молодежного чемпионата мира

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 1
Сегодня 5
Завтра 18
Развернуть Свернуть
Хоккей (3 события из 6) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
21:00 Финляндия - Германия 3:1 Окончен
23:30 Россия - Швеция 2:4 3-й период
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
13:00 Белый Барс - СК Сокол 2:7 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
23:30 Россия - Швеция 2:4 3-й период
Хоккей (5 событий из 11) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Чехия - Канада -:- Запланирован
04:30 США - Словакия -:- Запланирован
21:00 Австрия - Финляндия -:- Запланирован
23:30 Россия - Швейцария -:- Запланирован
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Краматорск - Донбасс -:- Запланирован
Хоккей (18 событий из 23) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Германия - Чехия -:- Запланирован
04:30 Швеция - Словакия -:- Запланирован
23:30 Швейцария - США -:- Запланирован
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
19:00 СК Сокол - Белый Барс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Бостон Брюинс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
02:00 Баффало Сэйбрс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
02:00 Каролина Харрикейнс - Флорида Пантерс -:- Перенесен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
03:00 Сент-Луис Блюз - Нью-Джерси Дэвилз -:- Перенесен
03:30 Даллас Старз - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
04:00 Аризона Койотис - Лос-Анджелес Кингс -:- Перенесен
04:00 Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс -:- Перенесен
05:00 Калгари Флэймс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Сиэтл Кракен -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен

Финляндия обыграла Швецию в матче-открытии молодежного чемпионата мира

Игры мирового первенства смотрите на телеканалах XSPORT и XSPORT+
Хоккей МЧМ-2022
26 декабря 23:48
Финляндия обыграла Швецию в матче-открытии молодежного чемпионата мира
Фото: twitter.com/leijonat

В Канаде прошел первый матч молодежного чемпионата мира-2022.

В стартовой игре турнира встретились бронзовый призер минувшего мирового первенства сборная Финляндии и команда Германии (3:1). Первую шайбу турнира забросил Самуэль Хэлениус, который позже еще раз расписался в воротах соперников. Единственным голом в составе немцев отметился Лука Мюнценбергер, которого признали лучшим игроком команды.

В составе финнов выделили Брэда Ламберта, который отметился двумя результативными передачами. Так, Финляндия возглавила группу А с тремя очками после первого матча.

Молодежный чемпионат мира. Группа А

Финляндия – Германия 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шайбы:

1:0 Хелениус (Ламберт, Койвунен) 12:52
1:1 Мюнценбергер, 23:27, ГБ
2:1 Мяяття (Хеймосалми, Пуутио), 27:38
3:1 Хелениус (Ламберт, Койвунен), 47:53

Вратари: Мериляйнен – Квапп

Матчи молодежного чемпионата мира смотрите на телеканалах XSPORT и XSPORT+.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Финляндии (хоккей) сборная Германии (хоккей)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

МЧМ-2022. Финляндия – Германия. Видео трансляция
МЧМ-2022. Финляндия – Германия. Видео трансляция
Хоккей МЧМ-2022
26 декабря 20:40
Канадский и российский вундеркинды, креативная парочка из Швеции и американские таланты. За кем следить на МЧМ-2022?
Превью
Канадский и российский вундеркинды, креативная парочка из Швеции и американские таланты. За кем следить на МЧМ-2022?
Хоккей МЧМ-2022
26 декабря 15:34
Сегодня стартует молодежный чемпионат мира-2022. В игру сразу вступают три фаворита
Тема дня Сегодня стартует молодежный чемпионат мира-2022. В игру сразу вступают три фаворита
Хоккей МЧМ-2022
26 декабря 07:35

Новости: Хоккей

Проспект «Лос-Анджелес Кингз» забросил первую шайбу молодежного чемпионата мира
Проспект «Лос-Анджелес Кингз» забросил первую шайбу молодежного чемпионата мира
МЧМ-2022
00:05
Финляндия обыграла Швецию в матче-открытии молодежного чемпионата мира
Финляндия обыграла Швецию в матче-открытии молодежного чемпионата мира
МЧМ-2022
26 декабря 23:48
МЧМ-2022. Россия – Швеция. Видео трансляция
МЧМ-2022. Россия – Швеция. Видео трансляция
МЧМ-2022
26 декабря 23:04
ЦСКА обыграл минское «Динамо» в матче с десятью шайбами, рижское «Динамо» отыгралось с 0:2 в игре с «Куньлунем»
ЦСКА обыграл минское «Динамо» в матче с десятью шайбами, рижское «Динамо» отыгралось с 0:2 в игре с «Куньлунем»
КХЛ
26 декабря 22:04
МЧМ-2022. Финляндия – Германия. Видео трансляция
МЧМ-2022. Финляндия – Германия. Видео трансляция
МЧМ-2022
26 декабря 20:40
Олег Микульчик: «СК «Сокол» еще не сформирован до конца, хочется лучше»
Олег Микульчик: «СК «Сокол» еще не сформирован до конца, хочется лучше»
Хоккейная Суперлига
26 декабря 19:27
«Сокол» с дублем Шуленина на выезде обыграл «Белый Барс»
«Сокол» с дублем Шуленина на выезде обыграл «Белый Барс»
Хоккейная Суперлига
26 декабря 15:35
Канадский и российский вундеркинды, креативная парочка из Швеции и американские таланты. За кем следить на МЧМ-2022?
Превью
Канадский и российский вундеркинды, креативная парочка из Швеции и американские таланты. За кем следить на МЧМ-2022?
МЧМ-2022
26 декабря 15:34
Суперлига. «Белый Барс» – СК «Сокол». Видео трансляция
Суперлига. «Белый Барс» – СК «Сокол». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
26 декабря 13:31
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
8
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
42
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
56
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
8
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Все новости