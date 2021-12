Финляндия обыграла Швецию в матче-открытии молодежного чемпионата мира

Фото: twitter.com/leijonat

В Канаде прошел первый матч молодежного чемпионата мира-2022.



В стартовой игре турнира встретились бронзовый призер минувшего мирового первенства сборная Финляндии и команда Германии (3:1). Первую шайбу турнира забросил Самуэль Хэлениус, который позже еще раз расписался в воротах соперников. Единственным голом в составе немцев отметился Лука Мюнценбергер, которого признали лучшим игроком команды.

В составе финнов выделили Брэда Ламберта, который отметился двумя результативными передачами. Так, Финляндия возглавила группу А с тремя очками после первого матча.

Молодежный чемпионат мира. Группа А

Финляндия – Германия 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шайбы:

1:0 Хелениус (Ламберт, Койвунен) 12:52

1:1 Мюнценбергер, 23:27, ГБ

2:1 Мяяття (Хеймосалми, Пуутио), 27:38

3:1 Хелениус (Ламберт, Койвунен), 47:53

Вратари: Мериляйнен – Квапп

#Oilers 2021 pick Luca Munzenberger gets the Germans on the board vs. Finland! #WorldJuniors | #LetsGoOilers pic.twitter.com/adawjFh6mQ