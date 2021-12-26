Финляндия обыграла Швецию в матче-открытии молодежного чемпионата мира
В Канаде прошел первый матч молодежного чемпионата мира-2022.
В стартовой игре турнира встретились бронзовый призер минувшего мирового первенства сборная Финляндии и команда Германии (3:1). Первую шайбу турнира забросил Самуэль Хэлениус, который позже еще раз расписался в воротах соперников. Единственным голом в составе немцев отметился Лука Мюнценбергер, которого признали лучшим игроком команды.
В составе финнов выделили Брэда Ламберта, который отметился двумя результативными передачами. Так, Финляндия возглавила группу А с тремя очками после первого матча.
Молодежный чемпионат мира. Группа А
Финляндия – Германия 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 Хелениус (Ламберт, Койвунен) 12:52
1:1 Мюнценбергер, 23:27, ГБ
2:1 Мяяття (Хеймосалми, Пуутио), 27:38
3:1 Хелениус (Ламберт, Койвунен), 47:53
Вратари: Мериляйнен – Квапп
Первый гол МЧМ за финнами #WorldJuniors pic.twitter.com/5bekO8kTsC— Alexander (@alexandrow17) December 26, 2021
#Oilers 2021 pick Luca Munzenberger gets the Germans on the board vs. Finland! #WorldJuniors | #LetsGoOilers pic.twitter.com/adawjFh6mQ— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) December 26, 2021
Helenius makes it 3-1 Finland.#GoKingsGo #WorldJuniors pic.twitter.com/rKoJioihn7— Russell Morgan (@NHLRussell) December 26, 2021
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