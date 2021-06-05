Финляндия одолела Германию и вышла в финал чемпионата мира

Нас ждет повторение предыдущей битвы за золото – финны снова сыграют с канадцами

Чемпионат мира. Полуфинал:

Финляндия – Германия 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

1:0 – Пакаринен (Лунделл, Каски) – 13:50,

2:0 – Бйорнинен (Анттилла) – 18:55,

2:1 – Плахта (Зайдер – бол.) – 31:03,

Вратари: Олкинуора – Нидербергер.

Финляндия обыграла Германию в полуфинале ЧМ-2021. «Суоми» повторили победные 2:1 против немцев. С таким же результатом финны обыграли этого соперника и на групповом этапе.

Ранее сборная Канады в первом полуфинале обыграла команду США (4:2).

Финал чемпионата мира-2021 станет повторением аналогично матча предыдущего ЧМ-2019, когда финны одолели канадцев со счетом 3:1.

Немцы в воскресенье сыграют с американцами в матче за бронзу мирового первенства в Риге.