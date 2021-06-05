ЧМ-2021. Финляндия обыграла Германию. Как это было
Финляндия одолела Германию и вышла в финал чемпионата мира
Нас ждет повторение предыдущей битвы за золото – финны снова сыграют с канадцами
20:29
Чемпионат мира. Полуфинал:
Финляндия – Германия 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
1:0 – Пакаринен (Лунделл, Каски) – 13:50,
2:0 – Бйорнинен (Анттилла) – 18:55,
2:1 – Плахта (Зайдер – бол.) – 31:03,
Вратари: Олкинуора – Нидербергер.
Финляндия обыграла Германию в полуфинале ЧМ-2021. «Суоми» повторили победные 2:1 против немцев. С таким же результатом финны обыграли этого соперника и на групповом этапе.
Ранее сборная Канады в первом полуфинале обыграла команду США (4:2).
Финал чемпионата мира-2021 станет повторением аналогично матча предыдущего ЧМ-2019, когда финны одолели канадцев со счетом 3:1.
Немцы в воскресенье сыграют с американцами в матче за бронзу мирового первенства в Риге.
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