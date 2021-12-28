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02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
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05:00 Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс -:- Перенесен
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02:00 Австрия - Канада -:- Запланирован
21:00 Финляндия - Чехия -:- Запланирован
23:30 Словакия - Россия -:- Запланирован
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18:45 Донбасс - Мариуполь -:- Запланирован
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03:30 Чикаго Блэкхокс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Аризона Койотис -:- Запланирован

Финляндия устроила разгром Австрии, Германия в овертайме одолела Чехию

На молодежном чемпионате мира были сыграны матчи второго игрового дня
Хоккей МЧМ-2022
07:39
Финляндия устроила разгром Австрии, Германия в овертайме одолела Чехию
Австрия U-20 – Финляндия U-20 / Фото - toronto.ctvnews.ca
Молодежный чемпионат мира. Канада

Группа А

Австрия U-20 – Финляндия U-20 1:7 (0:2, 1:2, 0:3)

0:1 Койвунен (Ламберт, Хелениус), 03:29

0:2 Хелениус (Койвунен), 18:02

0:3 Симонтайваль (Мяяття, Ахо), 24:11

1:3 Урбанек (Ауэр, Талер), 25:39, ГБ

1:4 Вяйсянен (Ахо, Пяйвяринта), 26:34

1:5 Койвунен (Пуутио, Хеймосалми), 48:40

1:6 Ниемеля (Мяяття, Нурми), 50:25

1:7 Ламберт, 54:13

Вратари: Вранешиц – Яткола 

Германия U-20 – Чехия U-20 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

1:0 Бланк (Рутковский, Мюнзенбергер), 24:29

1:1 Мышак (Шпачек, Новак), 35:49

2:1 Бланк (Дзамбор, Леонхардт), 61:20

Вратари: Бюгль – Беднарж
Группа В

Россия U-20 – Швейцария U-20 4:2 (3:1, 0:0, 1:1)

1:0 Юров (Чибриков), 07:21

2:0 Злодеев (Дидковский), 15:42

3:0 Тютнев (Савиков, Юров), 17:39

3:1 Биаска (Зидлер, Фахрни), 18:56

4:1 Мичков (Демидов, Хуснутдинов), 51:57

4:2 Рицман, 58:45

Вратари: Гуськов – Паше 

Швеция U-20 – Словакия U-20 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

1:0 Нидербах (Эклунд, Гранс), 06:25

2:0 Шеберг (Нюстрем), 26:50

3:0 Юнгман (Стенман), 58:45

Вратари: Уоллстедт – Латкоши
Напомним, что в матче-открытии молодежного чемпионата мира Финляндия победила Германию (3:1). Игры чемпионата мира смотрите на телеканалах XSPORT и XSPORT+, а также на портале XSPORT.ua.
Владимир Кириченко
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