Матчи второго дня МЧМ-2022. Россия постарается реабилитироваться за фиаско от шведов
Финляндия устроила разгром Австрии, Германия в овертайме одолела Чехию
На молодежном чемпионате мира были сыграны матчи второго игрового дня
Австрия U-20 – Финляндия U-20 / Фото - toronto.ctvnews.caМолодежный чемпионат мира. Канада
Группа А
Австрия U-20 – Финляндия U-20 1:7 (0:2, 1:2, 0:3)
0:1 Койвунен (Ламберт, Хелениус), 03:29
0:2 Хелениус (Койвунен), 18:02
0:3 Симонтайваль (Мяяття, Ахо), 24:11
1:3 Урбанек (Ауэр, Талер), 25:39, ГБ
1:4 Вяйсянен (Ахо, Пяйвяринта), 26:34
1:5 Койвунен (Пуутио, Хеймосалми), 48:40
1:6 Ниемеля (Мяяття, Нурми), 50:25
1:7 Ламберт, 54:13
Вратари: Вранешиц – Яткола
Германия U-20 – Чехия U-20 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
1:0 Бланк (Рутковский, Мюнзенбергер), 24:29
1:1 Мышак (Шпачек, Новак), 35:49
2:1 Бланк (Дзамбор, Леонхардт), 61:20
Вратари: Бюгль – Беднарж
Группа В
Россия U-20 – Швейцария U-20 4:2 (3:1, 0:0, 1:1)
1:0 Юров (Чибриков), 07:21
2:0 Злодеев (Дидковский), 15:42
3:0 Тютнев (Савиков, Юров), 17:39
3:1 Биаска (Зидлер, Фахрни), 18:56
4:1 Мичков (Демидов, Хуснутдинов), 51:57
4:2 Рицман, 58:45
Вратари: Гуськов – Паше
Швеция U-20 – Словакия U-20 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
1:0 Нидербах (Эклунд, Гранс), 06:25
2:0 Шеберг (Нюстрем), 26:50
3:0 Юнгман (Стенман), 58:45
Вратари: Уоллстедт – Латкоши
Напомним, что в матче-открытии молодежного чемпионата мира Финляндия победила Германию (3:1). Игры чемпионата мира смотрите на телеканалах XSPORT и XSPORT+, а также на портале XSPORT.ua.
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