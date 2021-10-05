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ФХУ присудила «Рулав Одд» техническое поражение в матче с «Днепром». Это решение не публикуют уже несколько дней

В распоряжение XSPORT попало официальное решение по матчу
Хоккей УХЛ
20:36
ФХУ присудила «Рулав Одд» техническое поражение в матче с «Днепром». Это решение не публикуют уже несколько дней
Фото: УХЛ

В распоряжение XSPORT попало официальное решение Дисциплинарного комитета Федерации хоккея Украины по матчу регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги между «Днепром» и «Рулав Одд», который завершился победой «викингов» со счетом 5:0.

ДК ФХУ принял решение присудить харьковчан техническое поражение. Причина – участие в матче игроков, которые еще не были заявлены за команду.

Полное решение:

 

Решение о техническом поражении уже вступило в силу, но турнирную таблицу на своем сайте Федерация хоккея Украины пока оставила без изменений. 


Источник: XSPORT Сергей Остапенко
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Рулав Одд Днепр (Херсон)

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