«Мариуполь» обыграл «Рулав Одд» в самом скучном матче сезона
ФХУ присудила «Рулав Одд» техническое поражение в матче с «Днепром». Это решение не публикуют уже несколько дней
В распоряжение XSPORT попало официальное решение по матчу
Фото: УХЛ
В распоряжение XSPORT попало официальное решение Дисциплинарного комитета Федерации хоккея Украины по матчу регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги между «Днепром» и «Рулав Одд», который завершился победой «викингов» со счетом 5:0.
ДК ФХУ принял решение присудить харьковчан техническое поражение. Причина – участие в матче игроков, которые еще не были заявлены за команду.
Полное решение:
Решение о техническом поражении уже вступило в силу, но турнирную таблицу на своем сайте Федерация хоккея Украины пока оставила без изменений.
Комментарии 0