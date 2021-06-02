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Фонд Бориса Колесникова открыл первый в Украине летний детский лагерь на льду

Он будет функционировать на базе ледовой арены в Мариуполе
Хоккей УХЛ
10:34
Фонд Бориса Колесникова открыл первый в Украине летний детский лагерь на льду
В Мариуполе начал работу летний лагерь на льду

1 июня, в День защиты детей, Фонд Бориса Колесникова объявил об открытии детского летнего лагеря на базе ледовой арены Mariupol Ice Center.

«Сегодня мой Фонд дал старт очень важной социально-спортивной инициативе – первому в Украине детскому лагерю на льду. Приглашаем всех детей Мариуполя и близлежащих населенных пунктов присоединиться к нашему проекту, научиться кататься на коньках, оздоровиться в период летних каникул. Подчеркну, что обучение наших маленьких будущих хоккеистов и фигуристов абсолютно бесплатное. 

Наша цель – к декабрю совместно с Украинской хоккейной ассоциацией подготовить настоящую «Золотую шайбу», тот чемпионат, каким он был 35-40 лет назад и из которого выросли все хоккеисты-чемпионы мира и олимпийские чемпионы. Первая смена лагеря продлится до 15 июня. После этого мы планируем еще три смены в период с 25 июля по 1 сентября. Все на лед!», – призывает Борис Колесников, Президент благотворительного Фонда

Борис Колесников

Отметим, с момента открытия Mariupol Ice Center Фонд Бориса Колесникова реализует программу социального катания для школьников Мариуполя и соседних сел. Так, с октября 2020 года благотворители организовали бесплатное посещение катка для 3 000 детей из 102 учебных заведений. Все они впервые вышли на лед, многие в дальнейшем стали заниматься зимними видами спорта в ДЮСШ.

«Сегодня на льду современной, красивой и монофункциональной арены дети из села Богатырь Великоновоселковского райсовета. Я привезла школьников по приглашению Фонда и очень хочу поблагодарить Бориса Викторовича за такие благотворительные акции! У детей в маленьких городах и селах не особо много развлечений. Они как будто побывали в другой стране – их очень порадовала возможность побывать в Мариуполе, первый раз встать на коньки, продегустировать меню на фудкорте, поиграть в Playstation Zone, вместе весело провести время. Я уверена, что сегодняшний день надолго останется в памяти ребят, ведь он подарил им столько положительных эмоций! Некоторым настолько понравилось катание на коньках, что они подумывают профессионально заняться хоккеем и фигурным катанием!», – делится впечатлениями Ольга Доменко, замдиректора Богатырской общеобразовательной школы.

Напомним, посетить летний детский лагерь на льду Mariupol Ice Center могут все желающие, предварительно отправив групповую заявку на электронную почту Фонда [email protected].

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ХК Мариуполь

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