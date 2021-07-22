Форвард «Ледяных Волков» пополнил состав «Алматы»

В УХЛ Панков набрал 34 очка

Александр Панков / фото - УХЛ

Нападающий Александр Панков подписал контракт с «Алматы».

Сезон 2020/21 форвард отыграл в «Ледяных Волках». где был капитаном команды – в 38 матчах Панков набрал 34 (14+20) очка при показателе полезности «-16».

Воспитанник «Салавата Юлаева» провел 8 сезонов в КХЛ, кроме родного клуба выступал также в «Автомобилисте», «Ак Барсе», «Тракторе» и «Витязе». Всего в 260 матчах в КХЛ Панков набрал 72 (47+25) очка.

В 2011 году с «Салаватом Юлаевым» Александр Панков становился обладателем Кубка Гагарина, а сезоном позднее выиграл Кубок Братины с «Торосом».

Недавно ряды «Алматы» пополнил защитник «Донбасса».