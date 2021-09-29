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Форвард «Мариуполя»: «Многие иностранные друзья пишут: «Как так? Как такое могло произойти?»

Сергей Бабинец – о расистском скандале в украинском хоккее
Хоккей УХЛ
29 сентября 16:31
Форвард «Мариуполя»: «Многие иностранные друзья пишут: «Как так? Как такое могло произойти?»

Форвард «Мариуполя» Сергей Бабинец поделился мнением о поведении нападающего «Кременчуга» Андрея Денискина, который ранее позволил себе расистский жест в адрес игрока «Донбасса» Джейлена Смерека:

«Произошла ужасная ситуация в украинском хоккее. Расизму нет места вообще в жизни. Весь мир борется с этим. Этого быть не должно. Каждый хоккеист, который выходит на лед, должен понимать ответственность, которую несет. Спорт, хоккей всегда подразумевал то, что он объединяет народ. Мы несем прямую ответственность за это.

То, что произошло – ужасно для имиджа украинского хоккеиста. Многие иностранные друзья пишут: «Как так? Как такое могло произойти?» Приходится отговариваться, что это разовая ситуация и больше такого не повторится.

Это огромный звонок для всех нас, что надо следить за собой и уважать каждого. Я надеюсь, что больше у нас такого не повторится.

Честно, даже стыдно об этом разговаривать. Это непристойно и некрасиво».


ФХУ уже дисквалифицировала Денискина, однако «Донбасс» просит пересмотреть длительность отстранения.

Источник: XSPORT
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Андрей Денискин Сергей Бабинец

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