Форвард «Мариуполя»: «Многие иностранные друзья пишут: «Как так? Как такое могло произойти?»

Форвард «Мариуполя» Сергей Бабинец поделился мнением о поведении нападающего «Кременчуга» Андрея Денискина, который ранее позволил себе расистский жест в адрес игрока «Донбасса» Джейлена Смерека:

То, что произошло – ужасно для имиджа украинского хоккеиста. Многие иностранные друзья пишут: «Как так? Как такое могло произойти?» Приходится отговариваться, что это разовая ситуация и больше такого не повторится.

Это огромный звонок для всех нас, что надо следить за собой и уважать каждого. Я надеюсь, что больше у нас такого не повторится.

Честно, даже стыдно об этом разговаривать. Это непристойно и некрасиво».