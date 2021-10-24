Форвард «Сокола»: «Будем надеяться, что хоккейный бог поможет нам выйти в следующий раунд Континентального кубка»

Дмитрий Нименко / фото - УХЛ

Вице-чемпион Украины «Сокол» победил венгерский «Ференцварош» в матче 2-го раунда Континентального кубка, добыв первую победу после возвращения на международную арену.

Нападающий киевлян Дмитрий Нименко в интервью пресс-службе УХЛ высказался о первых двух матчах, а также поделился ожиданиями от поединка с «Валком».

Честно, сложно сказать. Вышли как-то робко, неуверенно – боялись играть. В общем, мы не играли в свою игру. Я думаю, что если бы мы сыграли так, как сыграли с «Ференцварошем», то результат был бы другой.

Но есть, что есть. Скажем так, вчера мы проиграли заслуженно. Мы не играли так, как могли, поэтому результат закономерен.

На результат первой игры повлиял мандраж у команды? Ведь многое молодые игроки «Сокола» еще не играли на таком уровне.

Да. Многие из наших игроков еще не играли на таком уровне, поэтому мандраж присутствовал. Я думаю, что не только у молодых, но и у всех ребят. Была какая-то неуверенность в своих действиях. Это и привело к такому результату.

Если не секрет, то что сказал тренер в раздевалке после поражения от «Олимпа»?

Сказал, что предупреждал и что нельзя недооценивать своих соперников. Нужно выходить и играть в свою игру, не бояться.

А так, мы вышли неуверенно, робко. Мы знали, что нам нельзя удаляться и допускать такие ошибки, потому что только за счет большинства «Олимп» мог нас обыграть. Что латвийцы, в принципе, и сделали – три гола мы пропустили в меньшинстве.

Как думаешь, в чем «Сокол» был сильнее «Ференцвароша»?

Я думаю, что во всем. На самом деле, мы очень хорошо настроились, вышли и выполнили установку тренера. Мы не боялись играть, взяли инициативу в свои руки и создавали много моментов. Счет мог бы быть и больше, если бы мы использовали все свои моменты.

Хорошо сыграла вся команда, вратарь подтащил. Сегодня была наша игра, которую мы должны показывать каждый матч.

Впереди вас ждет заключительный матч турнира против эстонского «Валкома». Чего ждешь от этой игры?

Я жду только победы от этой игры. Будем настраиваться и выходить точно так же, как и на «Ференцварош». Будем стараться как можно больше забивать и максимально надежно сыграть в обороне.

Как дальше должны сложится матчи, чтобы киевляне прошли в полуфинал?

Будем надеяться, что хоккейный бог будет на нашей стороне. Но тем не менее, мы не хотим сейчас смотреть на турнирную таблицу, будет что будет. Мы просто будем выходить и играть только на победу.

Опыт «Сокола» на международной арене поможет команде удержать лидерство в чемпионате УХЛ?

В любом случае такой опыт важен не только в национальном чемпионате, но и в карьере любого хоккеиста. Это хороший опыт и хороший шанс проверить себя, посмотреть на уровень других команд.