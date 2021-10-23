«Сокол» проиграл «Олимпу» свой первый матч в Континентальном кубке

Киевляне провалились во втором периоде, а затем вернуться в игру не сумели

Фото: УХЛ

Вице-чемпион «Сокол» уступил латвийскому «Олимпу» в первом матче второго раунда Континентального кубка.

Стартовый период прошел в равной борьбе, однако в самой его концовке подопечные Олега Шафаренко потеряли концентрацию и пропустили шайбу.

Во второй двадцатиминутке «Сокол» откровенно провалился, позволив «Олимпу» забросить три шайбы за семь минут. Небольшую надежду украинским болельщикам подарил капитан киевлян Андрей Михнов, который в середине игры один гол отквитал.

В дальнейшем «Сокол» иногда проводил неплохие атаки, но шайб больше не забрасывал. Ключевой причиной неудачи «Сокола» стали удаления – три из четырех шайб команда Шафаренко пропустила в меньшинстве.

Как итог – поражение «Сокола». В другом матче группы С фаворит квартета «Ференцварош» разгромил «Тарту» со счетом 8:1.

Континентальный кубок. Второй раунд. Группа С. Первый тур:

«Олимп» Рига – «Сокол» Киев 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

1:0 Пуяц (Редлихс, Спруктс, больш.), 19:58;

2:0 Апситис (Приеде), 25:18;

3:0 Пуяц (Брахманис, больш.), 28:56;

4:0 Пуяц (Брахманис, Редлихс, больш.), 32:49;

4:1 Михнов, 33:29;

«Сокол»: Оганджанян (Кубрицкий - с 28:56); Мажуга - Летов, Хайруллов - Рыбалко, Сысак - Алексеев; Рубан - Кузьменко - Михнов, Елисеенко - Тихомиров - Павленко, Васильев - Смирнов - Нименко, Андрущенко - Симчук - Давыдов, Коржилецкий.

23 октября «Сокол» проведет матч второго тура против «Ференцвароша». Эту встречу смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT, а также на нашем сайте. Начало – 17:00.