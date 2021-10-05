Форвард «Сокола»: «Мы не смотрим на табло, стараемся выполнять задание тренера»

Александр Павленко – о разгромной победе над «Днепром»

Фото: УХЛ

Форвард «Сокола» Александр Павленко прокомментировал матч с «Днепром» (9:2), в котором он оформил хет-трик. Слова игрока приводит пресс-служба УХЛ.

В матче с «Днепром» Вы оформили хет-трик. Поделитесь впечатлениями от матча и расскажите, хотелось ли оформить хет-трик после дубля?

Впечатления только положительные. Взяли два очка и движемся дальше. После дубля, конечно же, хотелось забить больше, всегда стараюсь максимально использовать все свои моменты. И конечно, хотелось бы поблагодарить своих партнеров: они все сделали, чтобы я забросил эти шайбы.

«Сокол» уверенно обыгрывал «Днепр» со счетом 6:0. Виталий Кирющенков забросил первую шайбу, когда херсонцы играли в большинстве. Игра в меньшинстве для «Сокола» до сих пор является слабым местом или команда расслабилась из-за счета?

Потеряли на некоторое время концентрацию и получили ненужные голы. Нужно всегда быть собранными до конца игры.

В матче было заброшено 11 шайб. Насколько сложно игрокам сохранять настрой, когда команда ведет с большим разрывом в счете? Не расслабляет ли преимущество?



Мы не смотрим на табло, стараемся выполнять задание тренера. На носу важный турнир для нашей команды (Континентальный Кубок, – прим.) и мы готовимся к нему на каждой игре чемпионата. Конечно же, когда счет позволяет, где-то хочется сыграть красивее, используя своё мастерство, но все же главное – это правильная игра.

Как справляетесь с отсутствием большого количества игроков на льду? Сильно ли увеличились нагрузки на остальных игроков команды?

Усталость, конечно, накапливается, но мы все в хорошей физической форме. Правильно отдохнем, восстановимся и будем готовиться к домашней серии. Жду поскорее выхода на лед всей нашей братвы.

В турнирной таблице «Сокол» делит первое место с «Донбассом».