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«Сокол» уничтожил «Днепр», забросив пять шайб уже в первом периоде

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Хоккей УХЛ
3 октября 15:10
«Сокол» уничтожил «Днепр», забросив пять шайб уже в первом периоде
Фото: УХЛ

«Сокол» на выезде разгромил «Днепр» в матче регулярного чемпионата Украинский хоккейной лиги.

Судьба матча была решена уже после первого периода, который гости выиграли со счетом 5:0. Дальше подопечные Олега Шафаренко еще четырежды прошили вратаря «щук» и позволили «Днепру» забросить две шайбы престижа.

«Сокол» добыл пятую победу кряду после поражения в матчи-открытии и не позволил «Донбассу» единолично возглавить турнирную таблицу. «Днепр» же не сумел закрепить успех поединка с «Белым Барсом», снова проиграв разгромно – уже четвертый раз в сезоне.

УХЛ. Регулярный чемпионат:

«Днепр» – «Сокол» 2:9 (0:5, 1:1, 1:3)

0:1 Павленко (Тихомиров), 06:01;

0:2 Сушков (Симчук, Алексеев), 15:36;

0:3 Михнов (Мажуга, Рубан), 16:13;

0:4 Коржилецкий (Мажуга), 18:15;

0:5 Павленко (Тихомиров, Хайруллов, больш.), 19:10;

0:6 Рубан (Сысак), 23:03;

1:6 Кирющенков (Ратушный), 26:55;

2:6 Кардашов (Целогородцев, Панков, больш.), 41:59;

2:7 Коржилецкий (Гончаренко, больш.), 44:20;

2:8 Михнов (Рубан), 50:02;

2:9 Павленко (Андрющенко), 57:43.

«Днепр»: Гурко (Сушак - с 18:15 до 23:03); Ратушный (К) - Саврицкий (А), Панков - Кардашов, Филимонов - Кругляков, Бабчук; Русаков - Хамматов (А) - Кашевко, Кирющенков - Гринкевич - Целогородцев, Дворник - Булах - Соляник, Дуюн.

«Сокол»: Оганджанян (Кубрицкий); Сушков - Мажуга, Хайруллов - Рыбалко, Сысак - Алексеев, Логач; Рубан - Смирнов - Михнов, Андрущенко - Тихомиров - Павленко, Коржилецкий - Симчук - Гончаренко, Панченко.

Турнирная таблица:


Сергей Остапенко
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Теги

Днепр (хоккей) Сокол (Киев)

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