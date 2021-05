Форвард «Торонто» госпитализирован после ужасного столкновения в матче с «Монреалем»

Джон Таварес / Фото: nhl.com

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес госпитализирован после страшного столкновения в матче плей-офф Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс», сообщает журналист Пьер Лебрюн в своем Twitter.



Матч в первом периоде был прерван на некоторое время из-за травмы нападающего хозяев после силового приема от защитника «Канадиенс» Бена Шьяро. После того, как Таварес упал на лед, он получил удар коленом в лицо от форварда «Монреаля» Кори Перри. Таварес оставался на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках.

Scary scary stuff here.

Let's hope John Tavares is OK. #LeafsForever pic.twitter.com/OOtzg2tVK4