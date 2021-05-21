Кубок Стэнли. «Флорида» отыгралась с 3:5 и в овертайме дожала «Тампу», «Питтсбург» впервые повел в серии с «Айлендерс»
Форвард «Торонто» госпитализирован после ужасного столкновения в матче с «Монреалем»
«Мэйпл Лифс» уступили «Канадиенс» 1:2
Джон Таварес / Фото: nhl.com
Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес госпитализирован после страшного столкновения в матче плей-офф Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс», сообщает журналист Пьер Лебрюн в своем Twitter.
Матч в первом периоде был прерван на некоторое время из-за травмы нападающего хозяев после силового приема от защитника «Канадиенс» Бена Шьяро. После того, как Таварес упал на лед, он получил удар коленом в лицо от форварда «Монреаля» Кори Перри. Таварес оставался на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках.
Scary scary stuff here.— For Future Considerations (@PodcastFFC) May 21, 2021
Let's hope John Tavares is OK. #LeafsForever pic.twitter.com/OOtzg2tVK4
Отметим, что «Монреаль» победил во встрече со счетом 2:1.
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