Середенко: «Задача для «Динамо» не изменилась – попасть в тройку сильнейших»
Генеральный директор МХК «Динамо»: «Наш клуб – это история, бренд, который должен и обязан играть в УХЛ»
Валерий Середенко – о возможном возвращении харьковской команды в элиту украинского хоккея
Валерий Середенко / Фото - УХЛГенеральный директор МХК «Динамо» Валерий Середенко в интервью главному редактору XSPORT Александру Сукманскому рассказал о возрождении харьковской команды и участии в высшем хоккейном дивизионе Украины.
«Мы хотим вернуться в лигу. Почему? Потому что это национальное первенство и там играют сильнейшие клубы. Мы хотим представлять свой город, потому что для Харькова «Динамо» – это история, бренд, который должен и обязан играть в высшей лиге украинского хоккея. Мы сейчас прикладываем максимум усилий, чтобы вернуться и привлечь к этому процессу и городские власти, чтобы нам помогли, и частных инвесторов. Мы хотим, чтобы у нас был достойный клуб, который смог бы составлять конкуренцию таким брендам, как «Донбас» и «Сокол».
Накануне действующий чемпион Украины донецкий «Донбасс» уверенно переиграл «Рулав Одд» (3:0) в матче 13-го тура УХЛ.