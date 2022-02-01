Глава IIHF: «Есть беспокойство относительно ковид-протокола, который не предназначен для профессионального спорта»

Люк Тардиф / Фото: Insidethegames

Президент IIHF Люк Тардиф рассказал о проведении олимпийского хоккейного турнира в Пекине, где возникла проблема с зараженными на коронавирус.



Большая часть игроков прибудет в Пекин поздно, они выступали в своих клубах до последнего момента и не были изолированы.

Уровень тестов действительно сложный, и мы ожидаем случаи с положительными результатами. Я надеюсь, что этого будет недостаточно для остановки турнира. Скрестим пальцы».