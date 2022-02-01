ХК «Рулав Одд» обратился к главе IIHF Тардифу из-за проявления «мошенничества» в чемпионате ФХУ
Глава IIHF: «Есть беспокойство относительно ковид-протокола, который не предназначен для профессионального спорта»
Люк Тардиф высказался об организации Олимпийских игр-2022
01 февраля 10:48
Люк Тардиф / Фото: Insidethegames
Президент IIHF Люк Тардиф рассказал о проведении олимпийского хоккейного турнира в Пекине, где возникла проблема с зараженными на коронавирус.
«О проведении турнира я не волнуюсь. У меня есть беспокойство относительно ковид-протокола, который не предназначен для профессионального спорта.
Большая часть игроков прибудет в Пекин поздно, они выступали в своих клубах до последнего момента и не были изолированы.
Уровень тестов действительно сложный, и мы ожидаем случаи с положительными результатами. Я надеюсь, что этого будет недостаточно для остановки турнира. Скрестим пальцы».
Напомним, среди прибывших на ОИ-2022 в Пекин выявлено еще 24 случая заражения коронавирусом.