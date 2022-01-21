Голевой дубль Градовича помог «Краматорску» разгромить «Белый Барс»

Для подопечных Олега Тимченко это четвертая победа кряду

«Краматорск» разгромил «Белый Барс» / фото - HSL

ХК «Краматорск» разгромил «Белый Барс» в гостевом матче Хоккейной Суперлиги Париматч. Встреча закончилась со счетом 7:0.

Для подопечных Олега Тимченко это четвертая победа кряду. В таблице чемпионата «Краматорск» занимает третье место (18 очков), а «Белый Барс» с 5-ю очками (2 победы в 13-и матчах, 1 поражение в овертайме) расположился на 5-й строчке.

Главным героями матча стали форварды гостей Артем Градович и Ярослав Сергиевский. На счету Градовича голевой дубль, а Сергиевский отметился одной шайбой и двумя результативными передачами.

Хоккейная Суперлига. Регулярный чемпионат

«Белый Барс» – «Краматорск» 0:7 (0:2; 0:3; 0:2)

0:1 Сергиевский (Бабрусев, Тимченко, больш.), 11:21;

0:2 Кругляков, 11:55;

0:3 Градович (Сергиевский, больш.), 22:36;

0:4 Афанасьев С. (Калинычев, Фирсов), 31:13;

0:5 Мальцев (Сергиевский, Бердникс), 33:27;

0:6 Жвачкин (Мальцев), 53:38;

0:7 Градович (Мальцев), 54:14

«Белый Барс»: Полгородник (Квасенко – с 54:14); Кулешов – Грицюк, Алексюк (А) – Шистеров, Наливайко – Селин, Собко – Лесников; Куцевич (К) – Никоноров – Попережай, Геворкян – Семенов – Брага, Говорушко – Качан – Маландин, Удовиченко – Микитюк – Курах.

«Краматорск»: Кучер (Трус); Ваулин – Бердникс, Мальцев – Кругляков, Афанасьев (А) – Фирсов, Суховольский – Бабрусев; Кобыльник – Семочкин – Жвачкин (А), Тимченко – Сергиевский – Градович, Дуюн – Калинычев – Целогородцев, Середницкий – Сирченко.

Напомним, в прошлом матче «Краматорск» победил «Сокол».