Рене Фазель станет членом Зала славы IIHF
Известен календарь олимпийского хоккейного турнира в Пекине-2022
Определились даты всех матчей у мужчин и женщин
18:05
На официальной сайте Международной федерации хоккея (IIHF) опубликовали расписание мужского и женского турнира по хоккею на Олимпийских играх в Пекине-2022.
Отметим, что у мужчин турнир пройдет с 9 по 20 февраля, а у женщин с 3 по 17 февраля.
Календарь у мужчин:
Календарь у женщин:
Напомним, Олимпийские игры в Пекине, вероятно, пройдут без зрителей.
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