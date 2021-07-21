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Известно, когда будет представлен календарь нового сезона НХЛ

Также решится вопрос о перерыве на Олимпийские игры

Хоккей НХЛ
21 июля 21:58
Известно, когда будет представлен календарь нового сезона НХЛ

Календарь нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будет опубликован 22 июля в 18:00 (23 июля в 1:00 по Киеву).

Согласно последней информации, в новом сезоне каждая команда проведет по 82 матча.

Также новый сезон планируют провести в обычные сроки, несмотря на угрозу COVID-19. Регулярный чемпионат начнется в октябре и будет длиться до апреля. Матчи плей-офф завершатся в июне.

Напомним, в НХЛ работает над двумя версиями календаря, в одном из которых прописан перерыв на Олимпийские игры в Пекине в феврале.

Карен Агабекян
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Теги

Регулярный чемпионат (НХЛ)

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