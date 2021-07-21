Впервые в истории игрок НХЛ объявил о том, что он гей. Для лиги это стало настоящим праздником
Известно, когда будет представлен календарь нового сезона НХЛ
Также решится вопрос о перерыве на Олимпийские игры
Календарь нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будет опубликован 22 июля в 18:00 (23 июля в 1:00 по Киеву).
Согласно последней информации, в новом сезоне каждая команда проведет по 82 матча.
Также новый сезон планируют провести в обычные сроки, несмотря на угрозу COVID-19. Регулярный чемпионат начнется в октябре и будет длиться до апреля. Матчи плей-офф завершатся в июне.
Напомним, в НХЛ работает над двумя версиями календаря, в одном из которых прописан перерыв на Олимпийские игры в Пекине в феврале.
Комментарии 0