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04:30 Аризона Койотис - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
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Известно место проведения финала Континентального кубка IIHF

Решающий матч пройдет на арене Gigantium
Хоккей Хоккей в Европе
19:36
Известно место проведения финала Континентального кубка IIHF
Арена Gigantium / фото - Nordjyske

Финал Континентального кубка IIHF 2022 года пройдет в городе Ольборг, Дания, с 7 по 9 января.

Все игры решающего раунда пройдут на арене Gigantium, одной из крупнейших крытых арен страны, вмещающей 5000 зрителей. Ольборг ранее принимал одну из групп предварительного раунда и был выбран из-за позитивной ситуации с коронавирусом в стране.

В финале сыграют: принимающий клуб «Ольборг Пайрэтс», нынешний лидер чемпионата Дании, чемпион Казахстана «Сарыарка Караганда», ХК «Гомель» из Беларуси и «Краковиа» из Польши.

Напомним, четыре украинских клуба направили обращение в МОК и IIHF с просьбой проинспектировать ФХУ
Михаил Рыбак
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Континентальный кубок IIHF

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