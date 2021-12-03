Известно место проведения финала Континентального кубка IIHF

Решающий матч пройдет на арене Gigantium

Арена Gigantium / фото - Nordjyske

Финал Континентального кубка IIHF 2022 года пройдет в городе Ольборг, Дания, с 7 по 9 января.

Все игры решающего раунда пройдут на арене Gigantium, одной из крупнейших крытых арен страны, вмещающей 5000 зрителей. Ольборг ранее принимал одну из групп предварительного раунда и был выбран из-за позитивной ситуации с коронавирусом в стране.

В финале сыграют: принимающий клуб «Ольборг Пайрэтс», нынешний лидер чемпионата Дании, чемпион Казахстана «Сарыарка Караганда», ХК «Гомель» из Беларуси и «Краковиа» из Польши.