Известно расписание сборной Украины U20 на тренировочном сборе

Все игры будут транслироваться на XSPORT+





Фото: УХЛ

22 августа в Броварах молодежная сборная Украины начала тренировочные сборы под руководством Александра Бобкина.



На сбор приехало 24 хоккеиста, 16 из которых представляют УХЛ.

25 августа в рамках подготовки Украина сыграет товарищеский матч против Венгрии, а с 26 по 28 августа проведет в «Терминале» международный турнир.

Расписание турнира:

26 августа. 18:00. Украина U20 – Беларусь U18

27 августа. 11:00. Венгрия U20 – Беларусь U18

28 августа. 12:00. Украина U20 – Венгрия U20

Отметим, что все матчи, включая и первый товарищеский с Венгрией, покажет телеканал XSPORT+.