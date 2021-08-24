Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Известно расписание сборной Украины U20 на тренировочном сборе

Все игры будут транслироваться на XSPORT+

Хоккей Сборная Украины
12:32
Известно расписание сборной Украины U20 на тренировочном сборе
Фото: УХЛ

22 августа в Броварах молодежная сборная Украины начала тренировочные сборы под руководством Александра Бобкина.

На сбор приехало 24 хоккеиста, 16 из которых представляют УХЛ.

25 августа в рамках подготовки Украина сыграет товарищеский матч против Венгрии, а с 26 по 28 августа проведет в «Терминале» международный турнир.

Расписание турнира:

26 августа. 18:00. Украина U20 – Беларусь U18

27 августа. 11:00. Венгрия U20 – Беларусь U18

28 августа. 12:00. Украина U20 – Венгрия U20

Отметим, что все матчи, включая и первый товарищеский с Венгрией, покажет телеканал XSPORT+.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Бобкин

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Белый Барс» начал предсезонную подготовку
«Белый Барс» начал предсезонную подготовку
Хоккей УХЛ
5 августа 09:05

Новости: Хоккей

Известно расписание сборной Украины U20 на тренировочном сборе
Известно расписание сборной Украины U20 на тренировочном сборе
Сборная Украины
12:32
Шафаренко: «К скоростями, которые предоставило нам «Динамо-Молодечно», мы были не готовы»
Шафаренко: «К скоростями, которые предоставило нам «Динамо-Молодечно», мы были не готовы»
УХЛ
23 августа 20:26
Продолжается продажа билетов на домашние матчи «Донбасса» в Лиге чемпионов
Продолжается продажа билетов на домашние матчи «Донбасса» в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
23 августа 18:50
Лялька: «Настраивались только на три победы»
Лялька: «Настраивались только на три победы»
УХЛ
23 августа 18:14
«Сокол» уступил на старте турнира в Беларуси
«Сокол» уступил на старте турнира в Беларуси
УХЛ
23 августа 17:31
Австрийский гранд с тренером-чемпионом мира и французский гегемон. «Донбассу» в ХЛЧ будет противостоять россыпь звезд
Превью
Австрийский гранд с тренером-чемпионом мира и французский гегемон. «Донбассу» в ХЛЧ будет противостоять россыпь звезд
Лига чемпионов
23 августа 10:43
Уверенные новички и прогрессирующее большинство. «Донбасс» очень солидно провел первый предсезонный турнир
Послесловие
Уверенные новички и прогрессирующее большинство. «Донбасс» очень солидно провел первый предсезонный турнир
УХЛ
22 августа 14:05
Туркин: «На турнир ехали, чтобы проверить наши силы на европейском уровне»
Туркин: «На турнир ехали, чтобы проверить наши силы на европейском уровне»
Хоккей в Европе
22 августа 12:37
Микульчик: «Банска Быстрица» и «Зволен» – очень хорошие команды, примерно такого же уровня соперники нас ждут в групповом раунде Лиги чемпионов»
Микульчик: «Банска Быстрица» и «Зволен» – очень хорошие команды, примерно такого же уровня соперники нас ждут в групповом раунде Лиги чемпионов»
Хоккей в Европе
22 августа 10:42
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
7
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
51
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
6
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 19:35
29
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
Все новости