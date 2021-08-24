Бобкин: «Фаворитом финала выглядит «Донбасс», а «Сокол» уже сделал многое, выйдя в него»
Известно расписание сборной Украины U20 на тренировочном сборе
Все игры будут транслироваться на XSPORT+
12:32
Фото: УХЛ
22 августа в Броварах молодежная сборная Украины начала тренировочные сборы под руководством Александра Бобкина.
На сбор приехало 24 хоккеиста, 16 из которых представляют УХЛ.
25 августа в рамках подготовки Украина сыграет товарищеский матч против Венгрии, а с 26 по 28 августа проведет в «Терминале» международный турнир.
Расписание турнира:
26 августа. 18:00. Украина U20 – Беларусь U18
27 августа. 11:00. Венгрия U20 – Беларусь U18
28 августа. 12:00. Украина U20 – Венгрия U20
Отметим, что все матчи, включая и первый товарищеский с Венгрией, покажет телеканал XSPORT+.
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