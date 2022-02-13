США с тремя победами завершили групповой этап Олимпийских игр-2022
Известны пары плей-офф Олимпийского турнира
США, Финляндия, ОКР и Швеция ожидают соперников в четвертьфиналах
13 февраля 19:50
Фото: IIHF
На Олимпийских играх-2022 завершился групповой этап турнира по хоккею среди мужчин.
Напрямую в 1/4 финала пробились первые места своих групп – США, команда ОКР и Финляндия, – а также Швеция, которая стала лучшей из сборных, которые расположились на второй строчке.
Остальные коллективы сыграют в 1/8 финала 15 февраля. Четвертьфинальные сражения пройдут 16 февраля.
Напомним, что в заключительном матче группы A США обыграла вице-чемпионов Пхёнчханя-2018 Германию.