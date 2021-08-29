Известны составы всех групп Олимпийских игр в Пекине

Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Вильярреал». Онлайн трансляция
23:00
По итогам квалификационных матчей определились составы всех групп на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
Группа А: Канада, США, Германия, Китай.
Группа В: Россия, Чехия, Швейцария, Дания.
Группа С: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия.
Напомним, последними на Олимпийские игры прошли Словакия, Латвия и Дания, для которой это будут первые ОИ в истории.
Отметим, что олимпийский турнир в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
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