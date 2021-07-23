Как городская власть убивает украинский хоккей в Дружковке

ХК «Донбасс» является визитной карточкой города

Арена Альтаир / фото - ХК Донбасс

ХК «Донбасс» уже стал визитной карточкой Дружковки и многие другие города в 2014 году были не против, чтобы хоккеисты переехали к ним. Такой исторический шанс выпал именно нашему городу, что принесло отчисления в бюджет, рабочие места, возможность заработать местным предпринимателям, популяризацию спорта и новый вид досуга для тысяч дружковчан. Более того, Дружковка до недавнего времени была единственным городом в Донецкой области с профессиональной хоккейной командой и лишь в прошлом году хоккейные клубы появились в Мариуполе и Краматорске.

Однако короткая сказка для Дружковки может завершиться уже в ближайшее время, поскольку городские власти делают все для остановки деятельности ледовой арены «Альтаир». Городской голова Владимир Григоренко и народный депутат Украины Валерий Гнатенко под предлогом непроведения сессии городского совета дали команду сотрудникам арены не заливать лед, чтобы сезон на «Альтаире» не начался вовремя. Хотя никаких объективных препятствий этому нет и все готовы к работе. Таким образом Григоренко и Гнатенко ставят свои политические амбиции выше интересов города. По сути, в заложниках оказались тысячи любителей хоккея, спортсмены, воспитанники детско-юношеской спортивной школы и их тренеры. При этом, ХК «Донбасс» оплачивает большую часть содержания арены, а остальные средства они должны зарабатывать самостоятельно на сеансах массового катания.

В случае, если здравый смысл не возобладает, то под угрозой проведение традиционного предсезонного турнира Открытый кубок Донбасса. Что еще страшнее – нормально тренироваться не смогут ни профессиональные хоккеисты, ни игроки молодежной команды, ни воспитанники ДЮСШ. И это при том, что на носу старт очередного сезона и тренировочный процесс может быть сорван.

Всем понятно, что без хоккейного клуба ледовая арена в ближайшее время превратится большой ангар, поскольку самостоятельно ее содержать город не может из-за отсутствия финансов. Если чиновники не дадут команду сотрудникам «Альтаира» начать подготовительные работы, то в центре города появится очередной памятник деятельности команды Гнатенко по уничтожению города. А вот дома себе и членам своей семье они возводят не только в Дружковке, но и далеко за его пределами.

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