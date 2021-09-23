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«Калгари Хитмен» из WHL подписали 17-летнего украинца

Антон Яцышин продолжит карьеру за океаном
Хоккей
15:08
«Калгари Хитмен» из WHL подписали 17-летнего украинца
Фото: twitter.com/WHLHitmen

17-летний украинский нападающий Антон Яцышин подписал контракт с канадским клубом «Калгари Хитмен», который выступает в WHL – одной из главных юниорских лиг Северной Америки, входящей в структуру CHL.

До этого нападающий также выступал в Канаде в CSSHL U15, U16, U18 и NAPHL 18U. Всего за 4 сезона в Канаде украинский форвард провел 115 матчей и набрал 53 (28+25) очка. Отметим, что в сезоне 2018/19 Яцышин, набрав 28 (17+11) очков, стал лучшим снайпером своей команды.

Напомним, недавно Артур Чолач стал первым украинцем с 2007 года, которого выбрали на драфте НХЛ.

Сергей Остапенко
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