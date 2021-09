«Калгари Хитмен» из WHL подписали 17-летнего украинца

Фото: twitter.com/WHLHitmen

17-летний украинский нападающий Антон Яцышин подписал контракт с канадским клубом «Калгари Хитмен», который выступает в WHL – одной из главных юниорских лиг Северной Америки, входящей в структуру CHL.

До этого нападающий также выступал в Канаде в CSSHL U15, U16, U18 и NAPHL 18U. Всего за 4 сезона в Канаде украинский форвард провел 115 матчей и набрал 53 (28+25) очка. Отметим, что в сезоне 2018/19 Яцышин, набрав 28 (17+11) очков, стал лучшим снайпером своей команды.

Hitmen sign ‘04 forward Anton Yatsyshin to a WHL Standard Player Agreement



Welcome to the club, Anton! pic.twitter.com/Jk1P3zniPg