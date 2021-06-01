Россия в последнем матче в группе уничтожила Беларусь
Канада и Россия сыграют так рано. Известны все пары четвертьфинала ЧМ-2021
Все четыре матча пройдут 3-го июня
23:12
Фото: IIHF
По итогам прошедшего группового этапа чемпионата мира стали известны все пары четвертьфиналов.
Россия – Канада
США – Словакия
Финляндия – Чехия
Швейцария – Германия
Отметим, что все четвертьфиналы чемпионата мира пройдут 3 июня.
Напомним, посещать матчи чемпионата мира-2021 в Риге смогут лишь латвийские болельщики.
Комментарии 0