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Канада и Россия сыграют так рано. Известны все пары четвертьфинала ЧМ-2021

Все четыре матча пройдут 3-го июня

Хоккей Чемпионат мира
23:12
Канада и Россия сыграют так рано. Известны все пары четвертьфинала ЧМ-2021
Фото: IIHF

По итогам прошедшего группового этапа чемпионата мира стали известны все пары четвертьфиналов.

Россия – Канада

США – Словакия

Финляндия – Чехия

Швейцария – Германия

Отметим, что все четвертьфиналы чемпионата мира пройдут 3 июня.

Напомним, посещать матчи чемпионата мира-2021 в Риге смогут лишь латвийские болельщики.

Карен Агабекян
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