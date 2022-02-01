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Канада – снова без золота ОИ? Больше всего пострадали от отказа НХЛ не ехать в Пекин, а теперь еще и звездный тренер сломал ребра

Командой будет руководить проваливший старт сезона и уже уволенный из «Чикаго» специалист
Olympics Пекин-2022
01 февраля 11:54
Канада – снова без золота ОИ? Больше всего пострадали от отказа НХЛ не ехать в Пекин, а теперь еще и звездный тренер сломал ребра
Фото - twitter.com/HockeyCanada

Сборная Канады снова не будет фаворитом олимпийского хоккейного турнира. В южнокорейском Пхенчхане родоначальники хоккея в полуфинале сенсационно проиграли Германии и завоевали только бронзу, перед началом пекинского турнира проблемы вокруг команды только накапливаются.

Состав сборной Канады пострадал едва ли не больше всего от отказа НХЛ участвовать в Олимпиаде. С игроками лиги «кленовые листья» обладали бы однозначно сильнейшим составом в столице Китая, и считались бы главными претендентами на золото. Даже с учетом того, что в другие сборные тоже приехали бы заокеанские звезды, затмить состав сборной Канады не удалось бы никому. Теперь же, даже с учетом приезда молодых топ-проспектов Девона Леви, Мэйсона Мактавиша и Оуэна Пауэра, которые уже в ближайшие годы могут громко о себе заявить в НХЛ, канадцы не рассматриваются даже в числе претендентов на финал.

И дело не только в игроках – в случае участия НХЛ канадцы собирались отправить в Китай мощнейший тренерский штаб в составе Джона Купера, Барри Тротца, Брюса Кэссиди и Питера Дебура – специалистов, имеющих за плечами три Кубка Стэнли, около десятка финалов и почти четыре тысячи матчей в НХЛ на четверых.

После грустной новости от НХЛ канадцы перешли к запасному варианту, который прорабатывался на московском этапе Евротура, – а именно формировании команды из игроков, выступающих в Европе (плюс подразумевалось приглашение молодых игроков из Североамериканских юниорских лиг, которых в Москве не было), а главным тренером должен был стать Клод Жюльен. Это тоже опытнейший специалист, который до недавнего времени работал в НХЛ, а в 2011 году тоже брал Кубок Стэнли вместе с «Бостоном». В штаб Жюльена должны были войти Брюс Будро и Скотт Уокер. Первый на тот момент имел за плечами почти тысяч матчей в НХЛ, но в декабре его пригласил «Ванкувер» на пост главного тренера, и он с радостью согласился, прихватив вместе с собой и Уокера. Кстати, свою гроссмейстерскую тысячу матчей Будро уже выбил во главе «Кэнакс».

Клод Жюльен на Кубке Первого канала / Фото - playmaker24.ru
Клод Жюльен на Кубке Первого канала / Фото - playmaker24.ru

Однако и без них Жюльен перед новым годом был утвержден в качестве главного тренера на Олимпиаду, но и здесь канадцев ждала беда. Уже на тренировке олимпийского состава в Швейцарии он получил нелепую травму: поскользнулся на льду и сломал несколько ребер. На этом его поездка в Пекин закончилась, не начавшись.

Теперь руководить сборной Канады в Пекине будет Джереми Коллитон, который изначально должен был работать ассистентом Жюльена. Коллитон является одним из главных неудачников текущего сезона НХЛ, запоров старт регулярного чемпионата с неплохим по составу «Чикаго», за что и был уволен еще в начале ноября.

Помощниками Коллитона будут Нолан Баумгартнер и Тайлер Дитрих – специалисты, никогда не работавшие в НХЛ в качестве главных тренеров (в случае Дитриха – вообще не работавшего в НХЛ ни в каком статусе). Баумгартнер был несколько лет ассистентом Трэвиса Грина в «Ванкувере», а Дитрих на протяжении последних нескольких сезонов работал видеоаналитиком сборной Канады.

Несмотря на провал в НХЛ и молодой возраст (Коллитону только исполнилось 37 лет, он почти на год моложе главного ветерана сборной на Олимпиаде Эрика Стаала), генеральный менеджер сборной Канады на Олимпиаде Шейн Доун заявил, что это не станет помехой для успешного выступления команды.

«Нам повезло, что у нас опытный тренерский штаб, а Джереми – талантливый молодой тренер, у которого впереди долгая карьера. Мы знаем, что он проделает исключительную работу в Пекине. Мы рады, что он принимает этот вызов, но также знаем, что Клод будет поддерживать нас, и мы желаем ему скорейшего выздоровления».

Для Коллитона предстоящая Олимпиада – это однозначно шанс. Возможность реабилитироваться за провал в НХЛ, доказать свою состоятельность и пойти по стопам Жерара Галлана, который еще прошлым летом выиграл чемпионат мира с очень средним составом сборной Канады (хотя и с игроками НХЛ), а уже сейчас вместе с «Нью-Йорк Рейнджерс» всерьез претендует на борьбу за Кубок Стэнли.

А что же сборная Канады? Ей нужен подвиг, такой, как и тогда в Риге. Только на латвийском чемпионате мира Канада загнала себя в яму сама по ходу турнира, а затем героически оттуда выбралась, сейчас же ее туда отправили обстоятельства. Будет ли еще один пример героизма?

Александр Черненко
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Теги

сборная Канады (хоккей) Пекин-2022

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