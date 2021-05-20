«Будет непросто». Что думают о «Донбассе» соперники по группе ХЛЧ
Капитан «Донбасса» Захаров принял участие в дефиле вышиванок
Хоккеист сопровождал актрису Людмилу Ардельян
Виктор Захаров / фото - ХК "Донбасс"
Капитан «Донбасса» Виктор Захаров отметил День вышиванки в Украине. Хоккеист принял участие в дефиле на мероприятии «Вышиванка DAY». В качестве спутницы Захарова выступила актриса театра и кино Людмила Ардельян.
Ранее Захарову прооперировали руку, сломанную в финальной серии плей-офф против «Сокола».
«Донбасс» недавно узнал соперников в группе Лиги чемпионов.
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