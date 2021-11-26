Форвард «Мариуполя»: «Наша задача играть в хоккей, но мы бы хотели честной игры»
Капитан «Мариуполя»: «Мы с нетерпением жаждем выйти на лед, чтобы порадовать своих болельщиков»
Вадим Мазур надеется, что коллективу удастся побороться за первое место Суперлиги
Фото: mrpl.city
Капитан «Мариуполя» Вадим Мазур поделился ожиданиями от старта Суперлиги:
Мы тренируемся, держим себя в тонусе и в нужных кондициях. Сейчас нормальный тренировочный процесс и мы все с нетерпением жаждем выйти на лед, чтобы порадовать своих болельщиков. Мы играем, конечно же, для них и приложим максимум усилий, чтобы побеждать и в итоге занять первое место в лиге.
Напомним, что в новом чемпионате планируют принять участие 7 команд.
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