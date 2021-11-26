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Капитан «Мариуполя»: «Мы с нетерпением жаждем выйти на лед, чтобы порадовать своих болельщиков»

Вадим Мазур надеется, что коллективу удастся побороться за первое место Суперлиги
Хоккей Суперлига
26 ноября 12:45
Капитан «Мариуполя»: «Мы с нетерпением жаждем выйти на лед, чтобы порадовать своих болельщиков»
Фото: mrpl.city

Капитан «Мариуполя» Вадим Мазур поделился ожиданиями от старта Суперлиги:

Мы тренируемся, держим себя в тонусе и в нужных кондициях. Сейчас нормальный тренировочный процесс и мы все с нетерпением жаждем выйти на лед, чтобы порадовать своих болельщиков. Мы играем, конечно же, для них и приложим максимум усилий, чтобы побеждать и в итоге занять первое место в лиге.

Напомним, что в новом чемпионате планируют принять участие 7 команд.

Источник: mrpl.city Олег Шумейко-младший
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Вадим Мазур ХК Мариуполь

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