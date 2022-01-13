ХК «Рулав Одд» обратился к главе IIHF Тардифу из-за проявления «мошенничества» в чемпионате ФХУ

Харьковский клуб снялся с турнира, но его очки присвоили другой команде

ХК «Рулав Одд» сообщил в социальных сетях, что юристы клуба обратились к президенту Международной федерации хоккея Люку Тардифу в связи с ситуацией в чемпионате ФХУ, где их место занял другой клуб, с присвоением всех набранных ими очков.



«11 января юристы ХК «Рулав Одд» обратились к президенту Международной федерации хоккея. Присвоение спортивных достижений, нарушение авторского права и банальное мошенничество. Нам искренне жаль дорогие наши болельщики! Друзья! Так не должно быть. Прозвище Берсерки нужно заслужить, его не возможно украсть».





Напомним, ранее «Рулав Одд» запретил ФХУ использовать свои логотипы и название «берсерки», а также потребовал опровергнуть ложную информацию о переименовании их клуба в «Харьковских Берсерков».